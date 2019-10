Mamma non chiedermi di fare presto: resta con me e abbracciami

editato in: da

Le giornate iniziano di corsa, la frenesia della quotidianità ci allontana da quei momenti che invece dovremmo goderci in tutta la loro unicità, come l’abbraccio a nostro figlio.

Non c’è mai tempo, la sveglia suona e inizia a scandire le nostre giornate. Ci ritroviamo a sistemare casa e a prepararci per andare a lavoro mentre chiediamo al nostro bambino di fare presto a vestirsi.

Ma loro, i nostri figli, sono ancora dei piccoli uomini che hanno bisogno di tempo, anche per quei piccoli gesti che a noi sembrano immediati.

A volte perdere la pazienza è così facile, rallentare invece sembra difficile, ma se impariamo a farlo, tutto diventa meravigliosamente magico, da vivere in due.

La strada da percorrere a piedi per raggiungere la scuola o il supermercato, può trasformarsi in una piacevole passeggiata, mano nella mano, con il nostro bambino. Forse lui, ha davvero bisogno di questo e anche noi.

C’è tanto da fare, è vero, ma il tempo perso dietro al lavoro e alle faccende della vita di ogni giorno, nessuno ce lo ridarà indietro mai. E i nostri figli crescono, più velocemente di quanto potessimo immaginare.

Andiamo, corriamo, facciamo cose, anche troppe e perdiamo di vista l’unica cosa che conta davvero: un abbraccio fugace e infinito al nostro bambino.

Perché la vita si sa, ci ha fatto un dono prezioso, quello del tempo e non possiamo non sfruttarlo per vivere attimi ed emozioni incredibili come quelle che i momenti insieme a nostro figlio sanno regalarci.

È proprio da loro, dai nostri bambini, che possiamo prendere esempio e imparare a rallentare, per assaporare anche quegli istanti dove il mondo sembra fermarsi.

Il quartiere dove viviamo, il profumo di una torta fatta in casa e i raggi del sole che illuminano il viso felice del vostro bambino che sprizza gioia, soltanto perché sta passando un po’ di tempo con la sua mamma.

Non è meraviglioso? Il sorriso puro e autentico del nostro bambino non vale forse più di tutti gli impegni lavorativi e personali?

Quanto amore c’è nel sedersi a terra e giocare con i propri figli: tanto, troppo. Tutto il resto può aspettare.

Lasciate quindi che siano i vostri figli a insegnarvi qualcosa: imparate a fermarvi, a vivere l’attimo, ad abbracciare il vostro bambino e a respirare il suo odore, sarà bellissimo.