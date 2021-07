La protezione sotto l’ombrellone: 10 regole degli esperti per giocare in sicurezza

editato in: da

L’esigenza di protezione e la necessità da parte di bambini e ragazzi di ritornare alla consueta socialità proseguono anche in vacanza.

Il progetto “La Protezione Tiene Banco”, promosso da Lysoform con la collaborazione di Fondo Scuola Italia, che durante questo anno scolastico ha supportato alunni, genitori e insegnanti nella condivisione dei temi legati alla protezione promuovendo il “gioco in sicurezza” attraverso iniziative e materiali ludico-informativi, continua con le attività di sensibilizzazione e prevenzione anche nei mesi estivi, con il lancio del decalogo per genitori e bambini che li accompagna in vacanza e che vuole essere uno strumento utile per tutelare la protezione dei più piccoli proponendo al contempo giochi e attività divertenti.

Nasce così “La protezione sotto l’ombrellone”, un vademecum realizzato in collaborazione con gli esperti, la Dott.ssa Elena Urso, pedagogista, e il Dott. Piercarlo Salari, pediatra, che contiene i consigli per giocare all’aria aperta, in sicurezza, in spiaggia o nelle località di vacanza e per aiutare a mettere in pratica le buone norme di igiene e disinfezione durante il gioco anche fuori dalla scuola.

Il vademecum

Ecco, quindi, le 10 regole per poter giocare in sicurezza e proteggerci: