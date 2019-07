Prima superiore, esercizi e verifiche per prepararsi al test d’ingresso di matematica

editato in: da

Durante l’estate, complici le belle giornate e quella sensazione di ritrovata libertà, la voglia di mettersi a studiare, per bambini e ragazzi, è ben poca. Soprattutto se sono reduci dagli esami e hanno da poco concluso un’importante tappa della loro formazione come può essere, ad esempio, la scuola media.

Tuttavia, se tuo figlio si appresta a cominciare le scuole superiori, lo studio è fondamentale. Tanto più ora, che gli istituti prevedono il regolare svolgimento delle prove Invalsi e gli alunni sono periodicamente chiamati a testare le loro conoscenze. Se ai nostri tempi esistevano “solamente” interrogazioni e verifiche, per i nostri ragazzi è infatti ben diverso: l’asticella si è alzata, ed è necessario che si tengano allenati per superare test d’ingresso, prove intermedie e tutto quanto oggi le scuole superiori richiedono.

Come incoraggiare dunque un ragazzo a studiare, senza che lo avverta come un peso? In arrivo dei genitori arriva Redooc, piattaforma didattica digitale che consente agli studenti di esercitarsi da pc, smartphone o tablet. Così, non sarà necessario costringere tuo figlio a passare le ore chino sui libro: potrà mettersi alla prova dalla sua cameretta, dalla spiaggia, da ovunque voglia. E potrà farlo da solo, o in compagnia dei suoi amici. Trasformando così lo studio in una specie di divertente sfida.

Alle scuole superiori, del resto, tutto è una novità. Tutto diventa più impegnativo, e le verifiche possono anche spaventare un po’. Soprattutto se si parla di matematica, una materia che – per la maggior parte degli studenti – è già ostica di per sé. Ecco dunque che Redooc può essere un alleato straordinario, una sorta di tutor 2.0 che – attraverso esercizi e appunti – aiuta ad arrivare al primo giorno di scuola superiore sicuri e preparati.

Sulla piattaforma ci si cimenta in esercizi di matematica per ripassare frazioni, espressioni, equazioni lineari e fondamenti di statistica, ma anche in esercizi di geometria provando a rispondere a quesiti su equivalenze e misure, geometria piana, perimetri e aree di poligoni, cerchio e circonferenza, piano cartesiano. È così possibile, rigorosamente online e in maniera del tutto gratuita, esercitarsi e ripassare in vista delle prove di ingresso della prima superiore. Con un duplice vantaggio: i ragazzi studieranno senza troppa fatica, e mamma e papà saranno più tranquilli nel sentirli preparati a quella nuova avventura.