Prima superiore, esercizi e verifiche per prepararsi al test d’ingresso di italiano

Nonostante sia ancora è state non è mai troppo presto per pensare a settembre, in particolare per gli alunni che cambieranno scuola, affronteranno la prima superiore e i nuovi test d’ingresso di italiano.

Si tratta di un cambiamento importante che va affrontato certamente con impegno, ma anche cercando di trasformare tutto in un gioco, soprattutto in vista dei test d’ingresso. Ogni anno infatti i ragazzi che compiono il passaggio dalle medie alle superiori vengono sottoposti ad alcuni quiz che servono a valutare il loro livello di preparazione.

Arrivare preparati è dunque fondamentale per iniziare l’anno con il piede giusto. Non solo matematica, per molti ragazzi l’italiano è un vero e proprio incubo. Per fortuna c’è Redooc, la piattaforma didattica digitale che permette agli studenti di imparare in modo divertente utilizzando smartphone, pc e tablet.

Grazie a questo strumenti i ragazzi avranno la possibilità di ripassare la grammatica e l’italiano, preparandosi a rispondere alle domande dei quiz e superando brillantemente la prova d’ingresso di italiano alla scuola superiore. Il bello di Redooc è che consente agli alunni di esercitarsi comodamente a casa, ma anche in spiaggia, sotto l’ombrellone, oppure al parco e in una pausa relax con gli amici.

Gli esercizi online aiutano a testare le competenze e raggiungere nuovi obiettivi, con spiegazioni chiare e semplici, schemi per ripassare e simulazioni. Spesso i ragazzi, soprattutto quando è estate, non riescono a studiare nel modo giusto perché sono impegnati a fare altro. Redooc è la soluzione ideale che mette d’accordo genitori e figli, evitando che gli alunni arrivino a settembre impreparati e costretti a passare gli ultimi giorni di vacanza sui libri.

Grammatica, sintassi, analisi logica, comprensione del testo e molto altro: gli esercizi della piattaforma consentono un ripasso a tutto tondo che permetterà ai vostri figli di fare un figurone davanti ai professori e di non dimenticare tutto quello che hanno appreso in questi anni.