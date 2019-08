Prima media, come prepararsi al test d’ingresso di matematica e italiano

editato in: da

L’estate ormai è agli sgoccioli e la scuola sta per iniziare. Settembre è un periodo delicato per tutti gli alunni, ma soprattutto per coloro che devono affrontare il test d’ingresso della prima media.

La fine delle elementari segna un momento di passaggio fondamentale, per questo il primo giorno delle medie va vissuto nel migliore dei modi e senza paure, arrivando preparati ai test. Da diverso tempo infatti i professori sottopongono gli studenti a prove d’ingresso per testare le abilità e il livello di conoscenze, le più temute, come capita spesso, sono quelle di matematica e italiano.

Il tempo rimasto per ripassare è davvero poco e spesso si rischia di creare veri e propri drammi con genitori stressati e ragazzi ansiosi. Come godersi gli ultimi giorni d’estate e arrivare preparati all’appuntamento con i test d’ingresso? La soluzione ce la fornisce Redooc, la piattaforma didattica digitale che aiuta gli studenti ad imparare divertendosi.

Pc, smartphone e tablet sono gli strumenti utilizzati per realizzare un ripasso generale di matematica e italiano, mettendosi alla prova con esercizi semplici e livelli interattivi. Sul portale sono a disposizione esercizi e quiz che permettono di preparasi ai test delle medie, per partire con il piede giusto e senza sforzi.

La matematica è da sempre una delle materie più ostiche, ma Redooc è in grado di renderla un gioco in pochi passi. Divertitevi insieme ai vostri figli, ripassando matematica e geometria, con verifiche ed esercizi presenti al test d’ingresso. Trasformate i compiti per le vacanze in un’attività interattiva che vi porterà alla scoperta di forme, numeri e regole.

Con Redooc i vostri bambini supereranno senza problemi anche il test di grammatica e italiano, grazie ad un ripasso completo che diventerà un gioco. Morfologia, lessico, sintassi e ortografia saranno finalmente più semplici con esercizi, moduli interattivi e un feedback immediato che consentirà loro di colmare le lacune e arrivare a settembre pronti per la sfida della prima media.