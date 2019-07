Prima media, esercizi e verifiche per prepararsi al test d’ingresso di italiano

editato in: da

Siamo ormai nel pieno dell’estate e, si sa, i ragazzini sono spesso restii a studiare: meglio le scorrazzate in bicicletta, i giochi in acqua o sotto l’ombrellone.

Tuttavia, soprattutto per chi ha finito le scuole elementari e si appresta a cominciare le medie, studiare è importante. Anche (e soprattutto) adesso. È fondamentale arrivare a settembre preparati, pronti ad iniziare quella nuova avventura che ha come primo step le prove di ingresso: di matematica, di geometria, di grammatica, d’italiano.

Come trasformare dunque lo studio in un momento di gioco, affinché quelle prove i nostri figli possano affrontarle con sicurezza e con tranquillità? In nostro aiuto arriva Redooc, piattaforma didattica digitale che consente agli studenti di esercitarsi da pc, smartphone o tablet. Così, senza muoversi da casa (o dalla spiaggia), i futuri alunni di prima media potranno mettere alla prova le loro conoscenze in merito alle materie oggetto di test d’ingresso. A cominciare, per l’appunto, dall’italiano e dalla grammatica.

Redooc offre la possibilità di ripassare quanto studiato durante le scuole elementari, mettendo a disposizione esercizi e quiz (tutti online e gratuiti) per testare il grado di preparazione degli studenti e facendo loro da tutor 2.0, grazie alle spiegazioni e alle lezioni che si possono rivedere per colmare le lacune. E per fare un figurone davanti ai nuovi professori e ai nuovi compagni.

Morfologia, ortografia, lessico e sintassi grazie a Redooc non avranno più segreti, e così pure tutto quanto riguarda la grammatica. Gli esercizi, in ordine crescente di difficoltà e tutti con soluzione e spiegazione, con più opzioni di risposta, in formula vero-falso o a risposta aperta, sono interattivi e danno un feedback immediato: così, se vostro figlio scopre d’avere una difficoltà, può subito correre ai ripari.

Divertitevi dunque con Redooc, proponendo ai vostri ragazzi di esercitarsi con la grammatica e con l’italiano. Potranno farlo davvero ovunque e attraverso il solo uso della tecnologia, che è per loro il mezzo più affine: si sentiranno meno costretti, rispetto al classico libro delle vacanze, e potranno vivere il ripasso come fosse un gioco. Così, non sarete sottoposte ai classici “drammi da studio”, non dovrete pregare i vostri figli di mettersi a ripassare e – anzi – potrete insegnare loro quanto divertente lo studio possa essere.