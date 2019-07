Prima media, esercizi e verifiche per prepararsi al test d’ingresso di matematica e geometria

editato in: da

L’estate è iniziata da poco, ma è già tempo di pensare a settembre, in particolare per quegli alunni che dovranno affrontare la prima media. Il primo giorno di scuola è una prova importante, non solo perché i bambini hanno a che fare con nuovi insegnanti e compagni di classe, ma anche per via del temutissimo test d’ingresso di matematica.

Inutile negarlo, questa materia risulta ostica per moltissimi alunni e spesso i genitori hanno difficoltà ad aiutare i propri figli. Cosa fare? Per evitare drammi e giornate passate sui libri pochi giorni prima dell’inizio della scuola, basta prepararsi al meglio al test di matematica e di geometria.

Un aiuto arriva da Redooc, la piattaforma didattica digitale che consente agli alunni di imparare divertendosi. Grazie a pc, smartphone e tablet, esercizi semplici e livelli interattivi, affrontare la matematica vi sembrerà un gioco da ragazzi. Sul portale sono disponibili appunti, esercizi e quiz per ripassare il programma delle elementari e prepararsi ad affrontare al meglio le medie.

Redooc offre un ripasso completo con 24 domande, tanti livelli e argomenti che vanno dai numeri alle funzioni, passando per le figure e le previsioni. Un vero e proprio allenamento completo per la mente degli alunni, che in questo modo non dimenticheranno durante le vacanze tutto quello che hanno appreso e arriveranno a settembre pronti per una nuova sfida.

Divertitevi con i vostri bambini a ripassare la matematica e la geometria, con esercizi e verifiche dedicate al test d’ingresso. E se avete ancora voglia di scoprire questa materia, trasformate i compiti per le vacanze in un gioco interattivo coinvolgente e istruttivo.

Questo strumento permette ai genitori di non impazzire, fra libri, ripassi all’ultimo minuto e crisi di pianto, inoltre si rivela l’alleato perfetto per i ragazzi che in questo modo potranno ripassare la matematica e la geometria sotto l’ombrellone, al parco e ogni volta che ne avranno voglia.