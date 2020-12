Poesie e giochi di Natale per imparare divertendosi!

editato in: da

Sono online sulla piattaforma di didattica digitale Redooc.com le nuove lezioni dedicate al Natale. I contenuti sono accessibili a tutti e sono adatti a tutte le età! Tra le novità, le poesie di Natale di Gianni Rodari per l’infanzia e la primaria, giochi da stampare, tanti nuovi avatar e tanti calendari dell’avvento, con lettere e numeri, sia in italiano che in inglese.

Le poesie di Natale

Nelle sezioni dedicate all’Infanzia e alla Primaria potrai trovare le più celebri poesie e filastrocche di Gianni Rodari dedicate al Natale. Tra queste “Il gatto inverno” e “Il mercante di stelle”, ma anche “Il pianeta degli alberi di Natale” e “Ritorna ogni anno”, la poesia giusta per aspettare l’arrivo di Babbo Natale.

Tutte le poesie comprendono la scheda da stampare con il testo e il text to speech, la sintesi vocale che legge in automatico la spiegazione che accompagna la poesia.

Inoltre, con i nuovi avatar di Natale disponibili nel profilo, puoi giocare a identificare le parole chiave (come “Babbo Natale”, “albero di Natale” o “stella cometa”) all’interno della poesia, rendendo l’apprendimento ancora più divertente con l’aiuto della componente visiva. L’associazione delle immagini alle parole e ai concetti favorisce infatti la memoria visiva e la comprensione della poesia.

I calendari dell’avvento in italiano e in inglese

Grazie ai calendari dell’avvento di Redooc, i tuoi bambini si divertiranno a contare i giorni che mancano a Natale. Il calendario dell’avvento dalla A alla Z prevede ogni giorno un contenuto diverso per imparare giocando e in maniera naturale le lettere e le parole. Filastrocche, schede da colorare, biglietti di auguri e anche qualche regola grammaticale da ripassare.

E ci sono anche i calendari dell’avvento in Inglese. I tuoi bambini potranno scegliere tra il calendario con i simboli tradizionali del Natale e quello con i numeri. Grazie alla rappresentazione e alle immagini, entrambe le versioni permettono a tutti gli alunni di apprendere in modo divertente la lingua inglese. Come spiegato anche da Micaela Antognini, fondatrice di una scuola che si occupa di formazione linguistica, “l’insegnamento attraverso mezzi visuali è il modo migliore per facilitare a questi studenti l’apprendimento della lingua straniera, fin dalla tenera età. La parola viene presentata come un’immagine e come tale acquisita dallo studente”.

Nell’attesa del Natale, i tuoi bambini potranno scegliere tra i tantissimi contenuti gratuiti. Dalle poesie ai calendari dell’avvento, e non mancano neanche gli Avatar di Natale, i giochi da scaricare, la letterina da costruire e spedire in Lapponia a Babbo Natale e i bigliettini di auguri da colorare e regalare alle persone care.