Piano Estate 2021 per recuperare la socialità e rafforzare gli apprendimenti

Piano Estate 2021: 510 milioni di euro per potenziare le competenze disciplinari e relazionali, la socialità e come ponte per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a punto un Piano per l’estate da 510 milioni di euro per supportare gli studenti e le studentesse nel potenziamento degli apprendimenti e nel recupero della socialità e per accompagnare i ragazzi all’inizio del nuovo anno scolastico.

Il Piano Estate 2021

Il Ministero dell’Istruzione ha destinato 510 milioni di euro per il piano Estate, un piano dedicato ad accompagnare studenti e studentesse verso l’inizio del nuovo anno scolastico. Il Ministero, guidato dal Ministro Patrizio Bianchi, ha quindi previsto di utilizzare i mesi estivi per consentire agli studenti di recuperare la socialità e rafforzare gli apprendimenti, grazie a laboratori per il potenziamento delle competenze come, ad esempio Italiano, Matematica e Lingue. Inoltre, saranno incluse attività educative di musica, arte, sport e digitale e percorsi sui temi di sostenibilità, tutela dell’ambiente e legalità.

Il piano è articolato in 3 fasi: la prima fase destinata al potenziamento degli apprendimenti a Giugno, la seconda fase dedicata al recupero della socialità a Luglio e ad Agosto e la terza fase di accoglienza e rientro a scuola a Settembre.

In particolare, la fase di potenziamento degli apprendimenti consisterà in attività laboratoriali e studi di gruppo. La fase di recupero della socialità, invece, prevede attività di aggregazione nella modalità dei Campus, che coinvolgono diverse attività quali canto, educazione alla cittadinanza, debate, sostenibilità, imprenditorialità, coding.

Il Ministero ha previsto che “le scuole programmeranno le attività all’interno degli organi collegiali e informeranno le famiglie e la partecipazione da parte di studentesse e studenti sarà su base volontaria.”

Costruire un ponte per il nuovo inizio

L’emergenza sanitaria ha incrementato e accentuato le problematiche già esistenti, evidenziando ancora di più il divario e le disuguaglianze. L’obiettivo del piano Estate e del Ministro Bianchi è quello di accompagnare e “costruire un ponte tra quest’anno e il prossimo, rafforzando gli apprendimenti e recuperando la socialità”.

Il Ministro Bianchi ha quindi dichiarato di voler “utilizzare questo periodo estivo per costruire un nuovo inizio, riportando la scuola al centro della comunità, creando spazi di potenziamento delle competenze e di recupero delle relazioni.” Inoltre, il Ministro dell’Istruzione ha dichiarato di voler creare una scuola “affettuosa”, inclusiva e che tenga conto delle diversità e dei bisogni specifici di ciascun alunno.

