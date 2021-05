Piano Estate 2021 per il recupero delle competenze di base

editato in: da

Il recupero delle competenze di base

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha avuto un impatto significativo sui percorsi di apprendimento di studenti e studentesse. Secondo il Rapporto CNEL, infatti, la perdita di apprendimenti è stimata per gli studenti italiani in oltre il 30%.

Proprio per questo, il Ministero dell’Istruzione ha previsto un Piano per l’estate 2021 per il recupero delle competenze di base e per accompagnare studenti e studentesse al rientro a scuola.

Il Piano estate prevede, per i primi mesi estivi, il rinforzo e il potenziamento delle competenze disciplinari attraverso, ad esempio, attività laboratoriali. Inoltre, sono previste iniziative per l’inclusione e il supporto di studenti con DSA o BES.

La Gara dell’Estate 2021 di Redooc

Per accompagnare gli studenti e le studentesse nel recupero e nel ripasso delle principali materie scolastiche, la Piattaforma di Didattica Digitale redooc.com ha organizzato la Gara dell’Estate, una gara aperta agli studenti e studentesse iscritti ai Campus Estivi Online di Redooc.

Nel corso della gara, che si svolgerà dal 1° Giugno al 1° Settembre 2021, i ragazzi e le ragazze potranno accumulare punti svolgendo gli esercizi di ripasso di matematica, italiano, inglese, scienze, fisica … tutte le materie disponibili in piattaforma. L’obiettivo della gara è quindi quello di supportare il percorso di apprendimento degli studenti anche nei mesi estivi, andando incontro ai loro interessi e ai diversi stili di apprendimento.

Grazie alle funzionalità di gamification della piattaforma, la gara permette agli studenti di apprendere giocando: punti, classifiche e diplomi sono un incentivo per svolgere esercizi e ripassare gli argomenti del programma scolastico.

Inoltre, l’alta accessibilità della piattaforma, garantita dal Text to Speech, le mappe mentali e la scelta del carattere di lettura, permette anche agli studenti con DSA e BES di partecipare alla gara e proseguire il percorso di apprendimento anche nei mesi estivi.

Al termine della gara, tutti i partecipanti riceveranno il diploma di partecipazione e i primi team classificati potranno accedere a premi speciali.

I Campus estivi online di Redooc

I campus estivi online di Redooc nascono in risposta alla necessità di supportare i percorsi di apprendimento di studenti e studentesse. Dai recuperi ai ripassi, dai compiti delle vacanze ai Test di Ingresso, i campus estivi di Redooc offrono l’accesso a tutti i contenuti della piattaforma, dalla Scuola Primaria all’Università, fino al 1° Settembre. Inoltre, i Campus Estivi permettono l’accesso alla Gara Estate 2021 e l’accesso ai Corsi online di Ripasso di Matematica per le Scuole Superiori.

Scopri subito i Campus Online di Redooc, con te per tutta l’Estate!