Per Natale regaliamo ai nostri bambini quel ‘quid in più’!

Il regalo più bello che possiamo fare non solo a loro, ma anche a noi stessi, è trascorrere tempo insieme, perché sono proprio questi momenti che lasceranno una traccia indelebile dentro di loro e per non avere il rimpianto, un domani, di non aver saputo sfruttare tutte le occasioni per passare tempo di qualità insieme.

Quello che vi propongo oggi sono alcuni strumenti strutturati, per intraprendere un viaggio insieme ai nostri bambini con l’obiettivo di aiutarli a sviluppare le infinite potenzialità che già possiedono. Non per farli diventare dei supereroi, ma perché possano crescere con curiosità e passione verso il mondo che li circonda, capaci di cogliere e assaporare ogni occasione che si presenterà loro per ottenere una vita ricca di emozioni e di amore.

Una storia poetica sul significato del Natale per aiutarci a trasmetterlo ai nostri piccoli.

L’albo illustrato Che cos’è il Natale? si concentra su quella che tra le ricorrenze annuali è sicuramente la più magica, in grado di coinvolgere grandi e piccini. L’elefantino rosso Quid, insieme ai suoi inseparabili amici Pietro e Leti, è alle prese con il suo primo Natale… Ma che cos’è il Natale? Un magico racconto alla scoperta del vero significato di questa festività. Un viaggio fatto di luci colorate, di regali, di leccornie, di profumo di famiglia, di canti natalizi e poi… un regalo che lascerà un segno indelebile nei nostri cuori e in quello dei nostri bambini!

Una storia e un plaid per affrontare le paure dei più piccoli!

Il protagonista della storia si chiama Lino, un leoncino che ha paura di tutto. Questo lo fa sentire un po’ sbagliato: dove si è mai visto un leone fifone? Per fortuna il suo papà gli regala una coperta magica che lo aiuta ad affrontare le sue paure. Grazie alla storia, aiuteremo il nostro bambino a capire che è naturale provare questa emozione e che non va mai banalizzata, ma anzi riconosciuta e compresa, per arrivare, proprio come Lino, ad affrontarla e superarla. La parte finale del libro contiene alcuni consigli pratici per aiutare il nostro piccolo ad affrontare le diverse tipologie di paure. Il plaid replica la coperta magica grazie alla quale Lino sconfigge le sue paure nella storia: in questo modo, grazie a La mia coperta scacciapaure,il nostro bambino si potrà facilmente immedesimare nel racconto e scoprire il coraggio che è in lui!

La linea editoriale QUID+, edita da Gribaudo-Gruppo Feltrinelli, propone giochi educativi, attività e raccolte di racconti che possano essere strumenti efficaci per accompagnare i nostri piccoli nel loro percorso di crescita e passare tempo di qualità insieme. Un tempo di qualità in cui i bambini possano valorizzare al meglio il loro potenziale con giochi e letture, ma anche un tempo per noi genitori in cui, attraverso il libro-guida contenuto in ogni volume, potremo acquisire una maggior consapevolezza del nostro ruolo genitoriale, delle capacità di apprendimento dei nostri piccoli e apprendere gli strumenti per aiutarli ad esprimersi al meglio.