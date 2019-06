Partire da sola, lasciando i figli a casa: tutti i benefici della “momcation”

editato in: da

Essere mamma, si sa, è un “mestiere” meraviglioso. Ma può davvero mettere alla prova, e richiede – talvolta – una piccola pausa.

Ecco perché, tutte, dovremmo prenderci una “momcation”. In cosa consiste? Nel partire da sole, lasciando a casa compagno e figli. Ovviamente, una volta ogni tanto. Poco importa che lo si faccia per regalarsi un weekend in una spa, o che si preferisca ritagliarsi solo qualche ora per uscire una sera con le amiche, per fare un bagno caldo, o per partecipare ad una lezione di yoga: secondo numerosi studi, infatti, oltre la metà dei genitori non riesce a ritagliarsi un tempo sufficiente lontano dai propri figli, per stare con gli amici o dedicarsi ai suoi hobby. Ma, ancor più che i papà, sono le mamme a trascorrere la maggior parte del tempo prendendosi cura dei bambini. Anche quando lavorano fuori casa, tutto il giorno.

Ecco dunque che, una momcation ogni tanto, può essere una vera e propria manna dal cielo. A teorizzare l’idea, uno psicologo americano. Che ha così spiegato: «La maternità può essere molto stressante, sia sul piano finanziario che a livello di tempo, in quanto le mamme cercano di fare moltissime cose insieme. Ogni giorno. Penso che sia molto importante per le madri ritagliarsi un po’ di tempo per loro, per prendere una pausa e per tornare al loro ruolo di mamme più fresche e più rilassate». La momcation ideale? Un paio di giorni, una volta l’anno. Senza sentirsi in colpa: anche per i bambini, è importante vedere che mamma e papà non sono solo mamma e papà. Ma sono anche due persone che si dedicano al loro benessere.

Una momcation, inoltre, secondo gli esperti favorirebbe anche il rapporto col partner. Staccando per un paio di giorni, è possibile allontanare per un po’ stress, stanchezza e nervosismo che – spesso – si ripercuotono sulla salute di coppia. Ecco dunque che una breve vacanza non è un lusso, ma una necessità per ricaricare le energie fisiche e mentali necessarie a prendersi cura dei propri bambini. Un gesto verso di sé, per non dimenticarsi che – oltre che mamme – siamo molto di più.