Pannolini costumino, perfetti per il mare o la piscina

editato in: da

Con l’estate alle porte e il caldo che avanza, i piccoli esploratori non vedono l’ora di rinfrescarsi giocando con l’acqua! In spiaggia, in piscina o in giardino, i pannolini costumino LILLYDOO kids con le loro fantasie speciali “Blue Whales Swim Deep” e “Hello, Little Sailor” portano ancora più allegria alle giornate estive dei più piccoli.

Anziché utilizzare i polimeri super assorbenti che catturano il liquido all’interno del pannolino ma che a volte possono farlo gonfiare, i pannolini costumino LILLYDOO kids sono dotati degli speciali Turbo Tunnel che distribuiscono il liquido in maniera uniforme su tutto il pannolino, così i piccoli esploratori possono muoversi in tutta libertà.

I pannolini costumino sono anche facilissimi da tirare su e da abbassare; inoltre, grazie alle aperture laterali si possono comodamente cambiare stando in piedi, per cui non c’è bisogno del fasciatoio.

Infine, in linea con la filosofia dell’azienda, i pannolini costumino non contengono profumi né lozioni, per una pelle sempre protetta e coccolata anche in acqua. Sono dotati di una fascia elastica e di un rivestimento trasparente, un morbido strato superiore e un nucleo super leggero.

Il prodotto è disponibile sul sito del brand che è pensato per per la genitorialità moderna che punta a prodotti efficaci e delicati sulla pelle.