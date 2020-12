I nomi da bambina di tendenza per il 2021

editato in: da

Quando si sta per diventare genitori scegliere il nome del proprio figlio non è mai facile, a meno che non si abbiano le idee già molto chiare. Si possono cercare opzioni che abbiano un significato per i genitori, o che creino un legame con il passato, o ancora ci si può orientare su scelte meno comuni e alternative.

I nomi più di tendenza per le bambine nel 2021 sono un mix tra classici e novità.

I futuri genitori che hanno scoperto di aspettare una bambina possono scegliere nomi come Olivia, Viola, Ava, Carlotta, Amelia e Mia. Tra quelli, invece, che sono stati maggiormente di tendenza in Italia negli scorsi anni si possono ricordare Sofia, Giulia, Aurora, Alice e Ginevra. Tutte opzioni che sono di moda da qualche anno e che sembrano continuare ad essere tra le più amate.

Tra le possibilità citate vi sono anche alcuni dei nomi scelti dai vip che spesso diventano di tendenza: oltre a Isabel e Carlotta, si possono ricordare Daisy Dove e Grace.

Se si vuole optare per un nome più breve, Mia è senza ombra di dubbio tra le scelte più di tendenza al momento e che deriva dal classico Maria, ma senza dimenticare Cloe in auge già da qualche tempo. Zoe ormai un grande classico per i genitori che prediligono scelte brevi e anche Bella, abbreviazione di Isabella, così come Rita lo è per Margherita. Anche Ada è un nome che nel corso degli anni è stato sempre più utilizzato. Meno sentiti di recente ma molto belli, invece, sono i nomi Nora, Vera e Anna.

Se, invece, la scelta del nome passa attraverso il suo significato allora ecco cosa esprimono quelli di tendenza. Sofia è colei che è saggia, mentre Giulia che discende da Giove, Aurora raggiante – luminosa, Alice di nobile e bell’aspetto e Ginevra spirito bianco. Tra quelli più amati all’estero e di tendenza anche in Italia Olivia il frutto dell’ulivo, Ava ringraziamento, Carlotta persona libera, Amelia attiva e laboriosa. Per chi invece vuole che il nome della propria figlia significhi speranza ci sono diverse opzioni come Nada e Nadia o Elpide.

Sicuramente scegliere il nome per la propria bimba non è facile, perché è un passaggio importante per i genitori. La cosa importante, se non si hanno le idee chiare, è quella di non avere fretta e vagliare con calma tutte le opzioni possibili, da quelle più alla moda a quelle che hanno un significato speciale per i futuri mamma e papà.