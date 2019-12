Ecco perché il Natale all’interno di una famiglia allargata è davvero speciale

editato in: da

Lo sappiamo tutti, al giorno d’oggi la famiglia non è più quella che intendevamo un tempo: questa cambia e soprattutto il numero di persone che la compongono può variare, ma certamente non vuol dire che sia meno bella, anzi.

Sono tantissime le famiglie allargate oggi presenti in Italia ed è proprio durante le feste di Natale, giorni speciali per tutti, che ci si ritrova a condividere la tavola con mamma, papà, zie, nuovi compagni dei genitori e fratelli acquisiti.

C’è il rischio di ritrovarsi davvero in tanti, sotto lo stesso tetto, ma questo, non è forse bellissimo? Anche se la nostra famiglia tradizionale è diversa da quella che gli altri si aspettano, la presenza di tutte queste persone non può che rendere il Natale ancora più magico.

Va da se che da buoni genitori, avrete il compito di conciliare esigenze e aspettative di tutti, soprattuto per preservare i piccoli di casa ed evitare situazioni di conflitto.

La prima cosa da fare è non forzare i festeggiamenti, Natale non deve essere celebrato per forza come tutti si aspettano. La vostra idea del 25 Dicembre potrebbe essere diversa dal resto delle persone ed essere comunque bellissima.

Potreste decidere ad esempio di fare un viaggio con la vostra famiglia allargata oppure di andare al parco. Cercate di capire in che maniera, ora che la famiglia è cambiata, potete festeggiare questo giorno per donare gioia e serenità ai vostri cari.

Il Natale classico, quello che si vive nelle cosiddette famiglie tradizionali, non esiste se non nell’immaginario collettivo. Per rendere i giorni di festa bellissimi occorre solo la vostra fantasia e l’amore che avete nei confronti della famiglia.

Spiegatelo ai bambini, con parole semplici e senza troppi fronzoli, che quest’anno il Natale sarà unico perché a tavola siederanno i nuovi componenti della famiglia. Potrete mangiare insieme, divertirvi e perché no, improvvisare dei giochi per conoscersi meglio.

Il Natale è per i bambini un momento magico e se organizzato bene può diventare davvero un ricordo bellissimo nella loro memoria. Il vostro compito è quello di allontanare ogni tensione e fargli sentire la vostra vicinanza anche se adesso la famiglia si è allargata.

Inoltre non dimenticate di coinvolgere i vostri bambini in tutte le attività di preparazione, fateli cucinare con voi e perché no, improvvisare anche una mise en place con loro. La contentezza nel raccontare ai nuovi parenti acquisiti, tutto quello che ha fatto per rendere quel giorno speciale, vi riempierà il cuore. E sarà tutto davvero bellissimo.