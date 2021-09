editato in: da

Mappe mentali narrate di letteratura, storia e filosofia sono un supporto adatto a tutti, non solo agli studenti con DSA. I brevi video narrati, che seguono la struttura logica delle mappe mentali, agevolano la memorizzazione dei concetti più importanti.

Da Dante a Napoleone, da Ariosto a Machiavelli, da Cartesio al Risorgimento

La sezione di Letteratura, storia e filosofia per la Scuola Secondaria di 2° grado presenta i principali autori della letteratura italiana, le correnti di pensiero, i maggiori filosofi, i periodi e gli avvenimenti storici più importanti dal Duecento ai giorni nostri. Il tutto in un percorso interdisciplinare che mira a stimolare i ragazzi e le ragazze ad approfondire e fare collegamenti tra le diverse materie e a sviluppare la curiosità anche attraverso incursioni nel mondo dell’arte, del cinema, dei fumetti e persino delle serie TV. Inoltre, offrono un percorso di apprendimento coerente con gli obiettivi dell’esame di maturità.

Senza dimenticare l’accessibilità e l’inclusione

Su Redooc trovi tante mappe mentali, non solo in versione cartacea da scaricare, ma anche sotto forma di video narrati. Ogni lezione contiene una o più mappe mentali che aiutano a memorizzare i concetti principali in modo rapido e immediato. Le informazioni da ricordare sulla vita e le opere di un autore, gli elementi cardine del pensiero di un filosofo, i temi caratteristici di un movimento culturale, le date e gli eventi più importanti di un certo periodo storico sono schematizzati in comode mappe che si possono scaricare e stampare. Uno strumento utile per studiare e ripassare e una risorsa fondamentale anche per gli studenti e le studentesse con DSA e BES.

Per rendere ancora più leggibili queste mappe, Redooc ha introdotto anche la versione narrata della mappe in forma di video. Una voce narrante racconta il contenuto della mappa ripercorrendone la struttura in modo che i collegamenti risultino espliciti e aggiungendo ulteriori dettagli.

Ce ne sono esempi nelle lezioni di letteratura, da Petrarca a Foscolo, così come in quelle di storia, da Napoleone al Risorgimento, e di filosofia, per esempio quelle dedicate a Machiavelli e Cartesio. E i contenuti sono in continuo ampliamento.

Usa le mappe mentali narrate di Redooc per studiare letteratura, storia e filosofia. Un nuovo approccio all’apprendimento digitale è possibile!