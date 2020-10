Mamma, senti come parlo!

editato in: da

Ma… se il piccolo tarda a dire le sue prime parole, cosa si può fare per stimolarlo e aiutarlo nel percorso di acquisizione delle abilità comunicative?

Per aiutare tutti i genitori e rispondere ai tanti dubbi e domande che sorgono in questo delicato passaggio, Barbara Franco, in collaborazione con la logopedista Anna Biavati-Smith, ha ideato Senti come parlo, volume uscito lo scorso 24 settembre all’interno della collana QUID+, la linea editoriale dedicata ai bambini nella fascia d’età da 0 a 7 anni firmata da Gribaudo, parte del Gruppo Feltrinelli.

“Innanzitutto è bene tenere a mente che ogni bambino ha i suoi tempi per imparare a parlare” spiega Barbara Franco, la mamma di QUID+ “ anche se spesso siamo portati a confrontarci con altri genitori e a fare paragoni, dobbiamo fare attenzione a non farci prendere dall’ansia! C’è chi inizia un po’ prima e chi un po’ dopo. Questo dipende da tanti fattori!”

Come ci spiega la dott.ssa Anna Biavati-Smith, il linguaggio si acquisisce gradualmente e il suo sviluppo va di pari passo con lo sviluppo fisico e cognitivo del bambino:

Alla nascita i bimbi emettono una serie di suoni in maniera del tutto involontaria: colpi di tosse, sospiri, borbotii, ruttini…

i bimbi emettono una serie di suoni in maniera del tutto involontaria: colpi di tosse, sospiri, borbotii, ruttini… Tra il primo e il quarto mese di vita, poi, i bimbi cominciano a emettere i primi suoni volontari, soprattutto nella relazione con i famigliari o con chi abitualmente si prende cura di loro.

di vita, poi, i bimbi cominciano a emettere i primi suoni volontari, soprattutto nella relazione con i famigliari o con chi abitualmente si prende cura di loro. Verso il quarto mese i bambini cominciano a lallare, ovvero a emettere suoni composti da sillabe alternate.

i bambini cominciano a lallare, ovvero a emettere suoni composti da sillabe alternate. Fra i 9 e i 12 mesi, poi, solitamente i bambini maturano le abilità motorie e articolatorie del linguaggio anche grazie all’introduzione di cibi solidi. Cominciano a produrre sillabe ripetute con consonanti diverse (lallazione variata) e iniziano a utilizzare parole che fanno parte del loro quotidiano. Inoltre, reagiscono quando li chiamiamo per nome e rispondono ai suoni emettendo altri suoni.

In questo processo il ruolo dei genitori è fondamentale!

Se sottoposti ai giusti stimoli, i bambini saranno facilitati nello sviluppo della comunicazione.

Anche Maria Montessori era mossa da questa convinzione e infatti ha dato ai genitori tutta una serie di utili consigli e accorgimenti per facilitare l’apprendimento delle abilità linguistiche nei più piccoli.

Quali sono questi consigli?

È fondamentale: