Mamma, le cose più importanti della vita me le hai insegnate tu

La mamma ci dà la vita, ci insegna a stare al mondo. La mamma è sempre la mamma. E in ogni fase della vita, da quando siamo neonati dipendenti in tutto e per tutto da lei, fino a quando ormai adulte camminiamo sulle nostre gambe e diventiamo noi punto di appoggio e supporto, lei ha sempre qualche buon insegnamento.

Abbiamo pensato alle nostre mamme, a quello che ci hanno trasmesso. E lo vogliamo condividere con voi, amiche di DiLei:

1. Il sorriso è la migliore arma.



2. Cerca l’amore, non accontentarti delle briciole. E ricordati che il cuore non invecchia mai.



3. Fai del bene perché ti va di farlo, non perché ti aspetti di ricevere qualcosa dagli altri.



4. Sarò fiera di te se nella vita avrai successo. Ma la cosa più importante è che tu sia una brava persona.



5. Se vuoi cambiare la tua vita l’unica che può farlo sei tu.



6. Una volta si perdona, ma non far si che il perdono diventi un abitudine.



7. Non cercare un uomo coi soldi, diventa indipendente!



8. Dagli sbagli si impara, l’importante è ammetterli.



9. Non sprecare niente: i soldi, l’acqua, il tempo, il tuo amore.



10. Ricordati che sarò sempre qui per te. La strada che porta a me non potrai mai dimenticarla.