Essere una madre matura ha anche dei vantaggi

Siamo circondate da persone che, ogni giorno, giudicano, consigliano e danno pareri non richiesti sulla maternità. Cambiano i modi di dire, i toni e le espressioni, ma il concetto è sempre quello: sbrigati a fare un figlio altrimenti diventi troppo vecchia. Ma vecchia per chi?

Le madri mature

Oggi il numero delle cosiddette madri mature è in crescita, sono infatti tantissime le donne che decidono di avere dei figli dopo 40 anni, sia per scelte personali sia per dinamiche sociali. Ci sono anche molte rappresentanti famose di quello che è diventato quasi un trend contemporaneo, basta guardare a vip e celeb che raccontano orgogliose della loro gravidanza in età adulta, senza curarsi delle critiche e dei giudizi.

Al di là delle eventuali difficoltà fisiologiche di una maternità ritardata che possono stabilire solo gli esperti, ci sono anche diversi vantaggi in questa scelta. A confermarlo è la scienza che, attraverso alcune ricerche ha rivelato diversi aspetti positivi dell’essere una mamma matura.

I vantaggi di essere una mamma matura secondo la scienza

Già nel 2016, uno studio pubblicato sul Journal of the American geriatrics society, ha esaminato la correlazione tra la storia riproduttiva di un soggetto e le sue capacità cognitive. La ricerca è stata eseguita su un campione di 830 donne che erano diventate madri dopo i 35 anni. Dopo essere state messe a confronto con donne che avevano avuto figli prima dei 30 anni, è risultato che le mamme over avevano sviluppato più facoltà percettive, organizzative e mnemoniche, perdurate, quindi, anche in età avanzata.

Ma essere una mamma matura ha i suoi vantaggi anche per i bambini. Secondo uno studio condotto dall’Università Aarhus BSS, è risultato che i figli di una gravidanza avvenuta in età matura sono meno propensi a sviluppare problemi comportamentali. Una madre over, infatti, è riesce ad affrontare la maternità con positività e determinazione, caratteristiche queste che si riflettono anche nell’educazione dei figli, che possono attingere dalla maturità e dall’esperienza delle mamme mature.

E non solo, anche le relazioni che vivono le donne più grandi, sono sicuramente più stabili e consapevoli, caratteristica questa che permette al bambino di crescere in un ambiente solido. Secondo la ricerca, quindi, “questo stile di genitorialità può quindi contribuire a un ambiente psicosociale positivo che influisce positivamente sull’educazione dei bambini”.