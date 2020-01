Guardateli, osservateli, lodateli. Così i vostri figli cresceranno felici

editato in: da

I bambini si comportano meglio se ricevono lodi, al posto dei rimproveri. A confermare quanto, il riconoscimento dei meriti, faccia bene, ci ha pensato anche la scienza. Ecco perché dovreste prestare più attenzione all’operato dei vostri figli e incoraggiarlo.

Secondo uno studio pubblicato su Educational Psycology, riconoscere e far presente il merito di qualcosa a un bambino lo incoraggia a fare sempre meglio. Al contrario invece un rimprovero non fa che peggiorare il temperamento del piccolo portandolo su una condotta negativa.

Secondo questa condotta il ruolo di un complimento è molto educativo, quasi fondamentale per il benessere dei nostri figli. Lodare i bambini quando si comportano bene infatti, li stimola a fare sempre meglio e ad adottare dei comportamenti positivi.

Inoltre i complimenti aiutano a coltivare l’autostima e la fiducia in se stessi oltre a stimolarli nel dare sempre il meglio si se.

La ricerca pubblicata su Educational Psycology ha messo in evidenza la situazione dei bambini nelle aule di scuola. È stato evidenziato infatti che i bambini premiati dalla loro condotta positiva erano incentivati a fare meglio, al contrario quelli rimproverati hanno mostrato il persistere di atteggiamenti negativi.

Quello di lodare e premiare i bambini è un atteggiamento che dovrebbe essere assunto dalle istituzioni come la scuola e appunto la famiglia. Gratificare infatti il proprio piccolo per aver fatto qualcosa di bello non fa che incrementare la sua autostima e la volontà di fare sempre meglio. Questo non vuol dire che il rimprovero debba essere condannato a prescindere né tantomeno che occorre assecondare i propri figli anche quando assumano degli atteggiamenti che non rispettano le regole familiari o quelle scolastiche.

Si tratta semplicemente di scegliere un approccio equilibrato e sensato per l’educazione dei più piccoli scegliendo la formula della causa e della conseguenza. Lodando il bambino a seguito di un comportamento positivo la sua mente sarà stimolata a proseguire per quella direzione.

Del resto, possiamo affermare con certezza che a tutti piace veder riconosciuto il proprio operato, perché questo non dovrebbe accadere anche con i più piccoli? Quindi mamme fermatevi e guardate i vostri figli e se fanno qualcosa di bello, premiateli. Così, saranno felici.