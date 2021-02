editato in: da

L’importanza delle filastrocche nel processo di sviluppo di fantasia e creatività.

Perché è importante la filastrocca

Le filastrocche sono spesso insegnate alla Scuola dell’Infanzia e Primaria poiché permettono di sviluppare capacità di apprendimento ed espressione tramite il gioco e la narrazione.

“Tutti i bambini imparano attraverso le filastrocche: imparano i giorni della settimana, i mesi dell’anno, le tabelline” spiega il professor Stella. “La filastrocca ha un valore importante nel processo di apprendimento dei bambini poiché costituisce un gioco linguistico che contiene però, al tempo stesso, informazioni fondamentali per lo sviluppo”.

Le filastrocche di Gianni Rodari

Gianni Rodari, scrittore, giornalista e poeta, è indubbiamente un punto di riferimento nella letteratura per l’infanzia. “Tramite le sue filastrocche, Gianni Rodari ha insegnato la creatività, ha insegnato che l’apprendimento è divertimento”. Nelle sue poesie, Gianni Rodari ha infatti evidenziato l’importanza della fantasia e dell’immaginazione per i bambini, favorendone anche la creatività.

Su Redooc trovi tante poesie di Gianni Rodari per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria: le sue filastrocche di Carnevale, per esempio, sono perfette per vivere al meglio l’atmosfera della festa che si avvicina.

Le filastrocche e i DSA

L’apprendimento mnemonico delle filastrocche rappresenta spesso un ostacolo per gli studenti con DSA. Ci sono però modalità che possono aiutare i bambini con DSA nella memorizzazione. Ad esempio, è possibile insegnare le filastrocche (e lo stesso vale per le tabelline) tramite l’associazione: al concetto astratto lo studente associa un elemento, un oggetto o un’esperienza personale. In questo modo la memoria trova un appiglio concreto che rende possibile l’apprendimento.

Non tutti hanno lo stesso modo di imparare, ma l’obiettivo è far sì che ognuno trovi quello più adatto a sé, utilizzando tutti gli strumenti disponibili come mappe mentali, Text to Speech, o sintesi vocale, scelta del carattere di lettura.