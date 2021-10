L’educazione finanziaria è una competenza per tutti

Dal 2018, ottobre è stato nominato Mese dell’Educazione Finanziaria. La scelta non poteva che cadere su questo mese che si apre con la World Investor Week, una manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio, e si conclude con la Giornata Mondiale del Risparmio; due occasioni, dunque, per creare momenti di riflessione e confronto su aspetti fondamentali legati al benessere economico e sociale del singolo e dell’intera comunità.

L’educazione finanziaria è una competenza di base per tutti

Da dove nasce il bisogno di sensibilizzare i cittadini su scala internazionale e mondiale riguardo alle tematiche finanziarie? E qual è la consapevolezza italiana a tal proposito? Sono i dati a intimare di correre al riparo: da una ricerca pubblicata nel 2018 da Banca D’Italia, emerge che solo il 30% degli italiani ha un livello adeguato di conoscenza base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti. Anche le donne altamente istruite hanno punteggi di conoscenza finanziaria inferiori rispetto ai loro coetanei uomini.

Dall’analisi di questi dati si evince la difficoltà, estremamente limitante, da parte del popolo italiano di gestire le proprie risorse economiche. L’amministrazione delle proprie finanze non dovrebbe essere vista come un’attività per soli addetti ai lavori.

A riconoscersi in questo pensiero, facendone una mission aziendale, vi è la piattaforma di didattica digitale Redooc che, in collaborazione con Italia Fintech, ha organizzato per i suoi utenti una gara online gratuita per approfondire, giocando i concetti principali di educazione finanziaria, matematica e statistica.

La Gara EduFin 2021 è online e aperta a tutte e tutti

La gara online, iniziata il 4 ottobre terminerà il 29 ottobre alle ore 12.00. Possono parteciparvi gratuitamente tutti gli utenti già registrati alla piattaforma. Con la registrazione alla gara si ottiene l’accesso gratuito, dal 4 al 29 ottobre, a tutti i quiz delle sezioni di matematica ed educazione finanziaria, dalla scuola primaria all’università. Più di 60.000 quiz interattivi spiegati: un modo semplice e divertente di imparare!

La Gara Edufin è un’occasione alla portata di tutti per ripassare o approcciarsi per la prima volta all’educazione finanziaria e ai concetti di matematica e statistica che sono alla sua base. Ogni partecipante può scegliere liberamente l’argomento delle domande (matematica ed educazione finanziaria) e il livello di difficoltà (dalla scuola primaria all’università). Completando i livelli di esercizi, accumulerà punti per il suo team permettendogli di salire in classifica, per andare a caccia dei premi speciali per i primi 10 team classificati.

Scopri le nuove lezioni dedicate al Fintech.