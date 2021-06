Le schede didattiche per imparare Matematica, Italiano e Inglese

editato in: da

Le schede didattiche e le mappe mentali rappresentano uno strumento di supporto per la didattica, fin dai primi anni del percorso educativo. Inoltre, sono fondamentali nel processo di apprendimento di studenti con DSA e BES. Ecco perché la piattaforma di didattica digitale redooc.com offre numerose schede didattiche di matematica, italiano e inglese.

Schede didattiche: un supporto per l’apprendimento

Le schede didattiche sono uno strumento molto usato nella didattica tradizionale, ma non solo. La didattica digitale, infatti, è spesso affiancata da materiale cartaceo che fornisce un supporto visivo e grafico, utile soprattutto nei primi anni di apprendimento. Inoltre, le schede didattiche e le mappe concettuali sono strumenti fondamentali per studenti con DSA e BES e riconosciuti come strumenti compensativi per superare le difficoltà nella lettura, nella scrittura e nel calcolo.

È quindi fondamentale prevedere l’utilizzo di schede didattiche e mappe concettuali nel percorso di apprendimento, già a partire dalla Scuola Primaria. Il materiale scaricabile permette anche di esercitare la manualità con colori, forbici e fantasia!

Proprio per questo motivo, redooc.com ha integrato alle funzionalità digitali della piattaforma (i video e gli esercizi interattivi spiegati) appunti, schede didattiche, mappe e giochi scaricabili e stampabili di italiano, matematica e inglese per la Scuola Primaria.

Schede didattiche di Matematica e Italiano

Grazie alle schede didattiche, i bambini e le bambine della Scuola Primaria riescono ad apprendere le nozioni di matematica e italiano, anche attraverso il gioco. Ad esempio, redooc.com ha creato il gioco del domino delle sillabe per imparare le sillabe e il gioco dell’oca e il cruciverba per imparare i suoni delle consonanti. E per imparare operazioni, numeri e risolvere problemi, sono disponibili giochi e schede stampabili che permettono di apprendere più rapidamente e in modo più efficace le nozioni di base di matematica e geometria.

Inoltre, l’elemento grafico e visivo delle schede e delle mappe mentali, favorisce il processo di apprendimento di studenti con DSA, che possono associare un’immagine o un disegno a un concetto astratto come quello dei numeri e delle operazioni.

I giochi da stampare in Inglese

Anche l’apprendimento della lingua Inglese passa attraverso l’uso di giochi e schede che permettono di “fissare nella mente” le regole grammaticali. Per apprendere i vocaboli inglesi, ad esempio, è molto comune l’uso delle Flash Cards, ovvero delle carte che rappresentano su un lato l’elemento grafico e sull’altro lato la parola corrispondente. In questo modo, grazie al gioco e alla componente creativa, i bambini e le bambine saranno maggiormente coinvolti e partecipi e impareranno non solo durante la lezione a scuola, ma potranno anche giocare ed esercitarsi indipendentemente a casa.

Nelle lezioni redooc.com dedicate ai vocaboli inglesi, sono disponibili numerose Flash Cards per favorire e supportare l’apprendimento dei principali termini inglesi. Inoltre, la piattaforma offre numerosi giochi e schede stampabili come il gioco del domino e il memory, a supporto dell’apprendimento della lingua inglese.

Inoltre su Redooc troverai tantissimi giochi gratuiti da scaricare, stampare e colorare: da portare con te nelle tua vacanze estive. Dal domino dell’estate, al memory degli sport, fino all’Indovina Chi dei Personaggi Famosi e degli Scienziati. Scoprili subito!