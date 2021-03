editato in: da

Le prove Invalsi 2021. Tutto sulle prove Invalsi 2021: date, svolgimento, obiettivi e competenze. Quali sono le disposizioni previste per gli studenti con DSA?

Le Prove Invalsi 2021

Anche quest’anno si svolgeranno le Prove nazionali INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) per tutti gli studenti delle classi II e V della Scuola Primaria, III della Scuola Secondaria di Primo Grado e II e V della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Le prove Invalsi mirano a valutare i livelli di apprendimento delle competenze fondamentali di discipline quali Italiano, Matematica e Inglese. Le prove Invalsi non si limitano a esaminare le conoscenze ma anche le competenze e per questo richiedono capacità di ragionamento e problem solving.

Le competenze valutate dalle prove INVALSI

Le prove Invalsi riguarderanno le discipline di Italiano, Matematica e Inglese.

Per Italiano, le prove Invalsi testano le competenze lessicali e di comprensione del testo, nonché l’uso della lingua.

Le prove Invalsi di Matematica verteranno invece su diversi ambiti, tra cui numeri, relazioni e funzioni, dati e previsioni, spazio e figure e proporzionalità. I quesiti saranno formulati sotto forma di domande a scelta multipla o domande aperte.

Le prove Invalsi di Inglese testeranno invece competenze di listening e reading.

Per le classi della Scuola Primaria, le prove INVALSI saranno somministrate in forma cartacea mentre per le classi delle Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado le prove saranno computer based (CBT).

Per prepararsi alle Prove Invalsi, la piattaforma Redooc offre gratuitamente delle lezioni con i testi e le guide alla risoluzione delle Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese degli anni scorsi. Gli studenti potranno esercitarsi con le simulazioni in forma cartacea ma potranno anche svolgere gli esercizi interattivi direttamente sulla piattaforma. Sulla piattaforma sono disponibili più di 85.000 esercizi interattivi completi di spiegazione, di diversa tipologia, che seguono lo stile delle domande disponibili nelle prove Invalsi e che stimolano il problem solving: domande aperte, domande chiuse, vero/falso.

Prove Invalsi e studenti con DSA

La Normativa D.Lgs. 62/2017 prevede modalità di svolgimento personalizzate per gli studenti con DSA certificato o altre disabilità certificate. In particolare, è previsto l’utilizzo di adeguati strumenti compensativi. Gli studenti con DSA potranno quindi fare uso della calcolatrice e del dizionario, del lettore di testi e di tempi supplementari (fino a 15 minuti in più per ciascuna prova).

Inoltre, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) sono previsti esoneri da uno o più prove Invalsi o esoneri dalla prova di Inglese.

Il calendario delle Prove Invalsi 2021

Le prove Invalsi inizieranno nel mese di marzo per la V classe delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e proseguiranno nel mese di aprile per la III classe delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Infine, a maggio toccherà alle classi della Scuola Primaria e alla II classe delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.

Scopri il calendario completo e le date delle Prove Invalsi.