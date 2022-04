Lavoretti e letture di Pasqua, anche in inglese: giochi, biglietti, schede, ricette, racconti e glossari per far vivere al meglio la Pasqua ai bambini e alle bambine della Scuola Primaria.

La Pasqua sta arrivando e sei in cerca di attività da far fare ai tuoi bimbi per prepararsi alla festa? Scopri i contenuti di redooc.com dedicati alla Pasqua: giochi, schede e biglietti di auguri da scaricare e stampare, ricette da sperimentare in cucina, letture pasquali e anche una lezione in inglese per imparare i principali vocaboli.

Tutti materiali gratuiti a disposizione di genitori e insegnanti per stimolare la creatività di bambini e bambine, insegnando loro a imparare divertendosi. Un ottimo modo per valorizzare la fantasia e le potenzialità di tutti, con un approccio inclusivo che tenga conto anche dei diversi stili di apprendimento degli alunni con DSA e BES.

Le ricette della tradizione di Pasqua

Hai mai pensato che anche una ricetta potesse essere un esercizio di comprensione del testo e una sorta di problema di matematica da risolvere? Gli ingredienti sono i dati e il procedimento va compreso e seguito passo passo per ottenere il risultato desiderato. Così si unisce l’utile al dilettevole! Divertiti in cucina insieme ai tuoi bimbi con le ricette tradizionali di Pasqua: la torta pasqualina e la Pizza di Pasqua se preferite il salato, la pastiera napoletana se siete amanti del dolce. Nella lezione dedicata alle ricette di Pasqua c’è anche qualche curiosità sulle origini della colomba pasquale e sulla tradizione di scambiarsi le uova di cioccolato.

Giochi, schede e biglietti di auguri di Pasqua

Lasciati da parte i grembiuli da cuochi, bambini e bambine possono divertirsi in compagnia con i giochi scaricabili a tema pasquale: il memory e il domino realizzati con gli avatar di Pasqua e le schede da colorare che rappresentano alcuni dei simboli principali di questa festa.

Su redooc.com trovi anche tanti biglietti di auguri da personalizzare e regalare alle persone care.

Letture e vocaboli inglesi di Pasqua

Ma la Pasqua è anche l’occasione per delle letture a tema, come il racconto Il pulcino cosmico di Gianni Rodari. Leggilo con i tuoi figli o i tuoi alunni e falli riflettere sull’attualità della morale della storia, che ha a che fare proprio con l’educazione dei bambini.

Se poi vuoi approfittarne per ampliare la conoscenza dell’Inglese, su redooc.com trovi una lezione dedicata ai vocaboli della Pasqua.

Scopri tutti i contenuti gratuiti di redooc.com dedicati alla Pasqua e… happy Easter!