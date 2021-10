La matematica della Primaria per tutti gli stili di apprendimento

Mappe mentali, audio letture, font accessibili: sono solo alcune delle caratteristiche delle lezioni di redooc.com dedicate agli alunni e alle alunne della Scuola Primaria.

La matematica è una materia per tutti

La matematica è una materia ostica da imparare per molti bambini e bambine. Per questo su redooc.com tutti i contenuti sono pensati per rendere l’apprendimento più semplice, grazie a esempi concreti, legati al mondo quotidiano, e divertente, grazie alle mappe, ai giochi e ai quiz e alla presenza dei 4 mostri (Oscar, Albert, Rita, Lisa) che aiutano a superare la paura della matematica.

La piattaforma è basata su principi di gamification: ogni lezione ha esercizi a 3 livelli di difficoltà crescente, risolvendo correttamente gli esercizi si accumulano punti, che servono per acquistare gli Avatar, si entra in classifica, si passa di livello e si ottengono diplomi.

Le lezioni sono ricche di immagini, cartoni animati, giochi di carta da stampare, esercizi interattivi come quiz, accompagnati da spiegazioni semplici, il tutto accompagnato da una costante attenzione all’accessibilità per tutti gli stili di apprendimento. In particolare, è possibile scegliere il carattere di lettura e sono presenti speciali esercizi interattivi per imparare le quattro operazioni di base (Retta dei numeri interattiva e Tavola Pitagorica interattiva) e le equivalenze (Barra delle Equivalenze interattiva).

Mappe mentali narrate di Aritmetica

In quest’ottica, le mappe mentali sono uno strumento prezioso per gli studenti con DSA, perché aiutano a memorizzare i concetti principali da cui sviluppare il ragionamento. Così ricordare i termini e le proprietà delle operazioni, i tipi di frazione, i passi da seguire per risolvere un problema o l’ordine delle operazioni da svolgere nelle espressioni è più facile. A maggior ragione se ad aiutarti a leggere la mappa c’è un video in cui la voce narrante spiega i collegamenti aggiungendo esempi per rendere più concreto il concetto appreso.

Vuoi saperne di più? Guarda le nuove video mappe di Aritmetica per la Scuola Primaria.

Ma le novità non finiscono qui! Prova anche le lezioni di Inglese ricche di giochi da stampare come flashcards, dominoes e matching pairs. E se vuoi sperimentare fin dalla Scuola Primaria il valore dell’interdisciplinarità, scopri anche la matematica in inglese.