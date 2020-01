editato in: da

La discalculia è un problema solo a scuola?

La discalculia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento che interessa le abilità di calcolo. Non è una malattia né un deficit di intelligenza, ma una diversa modalità di funzionamento delle reti neuronali che, come recita l’articolo 1 della legge 170/2010, può “costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. Non si tratta quindi di un problema confinato alla studio della matematica a scuola, ma può avere conseguenze anche al di fuori dell’ambito scolastico.

Come si manifesta il disturbo del calcolo

La diagnosi di discalculia può essere effettuata solo a partire dalla classe terza della scuola Primaria, ma ci sono segnali di rischio che possono essere individuati anche prima. Le difficoltà da tenere monitorate riguardano:

il riconoscimento dei numeri

l’associazione tra numeri e quantità

l’attribuzione del valore corretto ai simboli numerici

l’attribuzione di significato alla posizione delle cifre

la numerazione progressiva in ordine crescente e decrescente

lo svolgimento delle quattro operazioni

l’individuazione e l’analisi dei dati che permettono la soluzione di un problema

l’orientamento spaziale

la coordinazione motoria.

Una spia di allarme può venire per esempio dal mancato utilizzo delle dita per aiutarsi nei primi calcoli. Il conteggio sulle dita, infatti, è un’abitudine spontanea per la maggior parte dei bambini, perché rappresenta una fase di passaggio graduale verso l’astrazione.

La discalculia a scuola

Se si riscontrano queste difficoltà è importante rivolgersi tempestivamente a neuropsichiatri e psicologi specialisti per verificare che si tratti effettivamente di discalculia e ottenere la certificazione di DSA. In questo modo gli insegnanti dovranno predisporre, in accordo con la famiglia, un Piano Didattico Personalizzato in cui indicare le metodologie didattiche e gli strumenti compensativi e dispensativi da adottare.

La Retta dei numeri e la Tavola pitagorica interattive, sviluppate da Redooc in collaborazione con Giacomo Stella, ideatore e responsabile scientifico dei centri SOS Dislessia, aiutano per esempio a comprendere i meccanismi alla base delle quattro operazioni.

Con il giusto supporto gli studenti con DSA potranno così raggiungere gli stessi obiettivi scolastici dei compagni, senza essere più “bollati” come svogliati e poco studiosi.

La discalculia nella vita quotidiana

La discalculia, però, può essere un ostacolo anche fuori da scuola. Sono tante infatti le situazioni quotidiane in cui abbiamo a che fare con i numeri.

Persino chiedere a qualcuno che ore sono può nascondere delle insidie: una risposta come le “7 meno 20” può infatti risultare difficile da decifrare per un discalculico perché lo obbliga a compiere mentalmente una sottrazione. Se il rapporto con il tempo non è semplice, anche quello con lo spazio è problematico: la confusione tra destra e sinistra è frequente nei ragazzi con DSA e anche stimare una distanza non è un’operazione scontata. Come pure avere a che fare con i prezzi quando si fa la spesa!

L’importante, però, è non scoraggiarsi. Informarsi sul tema, confrontarsi con specialisti ed esperti, non vergognarsi di utilizzare gli strumenti compensativi, sforzarsi di comprendere le peculiarità dei bambini con DSA: solo così la loro diversità può trasformarsi in un valore, a scuola e fuori!