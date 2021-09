editato in: da

Introduzione ai DSA per genitori: il corso di D+ Decisamente Super Affascinante, un supporto ai genitori dal percorso di diagnosi fino alla stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Valentina Secchi, del Doposcuola D+ Decisamente Super Affascinante, presenta il corso per genitori “Introduzione ai DSA per genitori: come posso aiutare mio figlio?”.

Come posso aiutare mio figlio?

Quando è arrivata la diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento per mio figlio io mi sono sentita sconfortata, confusa , triste , arrabbiata …

Annaspavo, non conoscevo bene la problematica, non capivo nulla, non sapevo come approcciarmi alla scuola e soprattutto non sapevo come aiutare mio figlio.

E diciamocelo, mi dava così fastidio quel titolo: “Disturbo” appioppato proprio al mio bambino che per me era una cosa meravigliosa.

Seguire mio figlio a scuola fino a quel momento mi era sembrato impegnativo ma in quel momento mi sembrava ancora peggio. Avevo bisogno di aiuto!

E così mi sono iscritta a un corso di didattica inclusiva che ha parzialmente risolto i miei problemi e ha generato tante e tante domande. Non sapevo, allora, che avevo appena imboccato una strada che mi avrebbe portato addirittura a creare un doposcuola un po’… speciale, anzi “super affascinante”.

Per questo dopo anni di lavoro in trincea con i ragazzi come loro alleata didattica, dopo il magico incontro con Angelica Franzi (psicologa) e a un anno dalla nascita del nostro doposcuola D+ Decisamente Super Affascinante, abbiamo deciso di proporre il nostro corso di aiuto ai genitori.

L’obiettivo del corso per genitori

Questo corso vuole rispondere a tutte quelle domande che il genitore si fa nel gestire la specificità del proprio figlio. Diciamo che è proprio il corso che tanto avrei voluto fare io.

Un corso pratico, dove si affronta la lettura della diagnosi (alzi la mano il genitore che ha capito bene la diagnosi quando il terapista gliel’ha presentata).

E poi, il rapporto con la scuola, come gestire gli insegnanti, il fantomatico PDP (Piano Didattico Personalizzato) … Insomma una specie di vademecum su come affrontare le varie situazioni in cui ci si può trovare con un figlio Decisamente Super Affascinante.

Perché super lo sono davvero e bisogna riconoscerlo noi per primi; affascinanti beh come si può dire il contrario? E io ormai negli anni ne ho conosciuti un bel po’ e ognuno di loro è davvero particolare.

Daremo tanti spunti per aiutare i nostri ragazzi a imparare con metodi creativi e a loro più congeniali. Impareremo insieme a fare le mitiche mappe (ebbene sì, ci saranno dei piccoli compiti anche per voi).

Parleremo di emozioni, le nostre emozioni, e le condivideremo. E cercheremo di fare tutto con il sorriso, con ironia e spensieratezza.

Dunque non aspettatevi un corso mattone pieno di slide che fanno addormentare.

Le slide ci sono, ma cercheremo di giocare anche un pochino. Perché giocare è una cosa bellissima e io dai ragazzi ho imparato che ci aiuta a sopportare pesi che altrimenti non riusciremmo a gestire.

Il programma del corso

Il corso è online, sì vero, peccato perché dal vivo si sa l’interazione è tutta un’altra cosa, ma diciamocelo: è comodo da matti!

Gli incontri saranno 5, con una cadenza settimanale, il mercoledì sera e qui di seguito vi propongo la scaletta:

1° Incontro: Introduzione DSA (cosa sono e normativa di riferimento)

Sì, perché c’è una normativa e conoscerla bene aiuta noi e i nostri ragazzi.

2° Incontro: La Certificazione (cosa è, come si legge e normativa di riferimento)

Tranquilli, è un “bigino” della certificazione, ce la possiamo fare.

3° Incontro: Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e Strumenti compensativi

Qui andremo sul pratico e operativo con tanti consigli e qualche scenetta ironica.

4° Incontro: Strategie di studio

Ok, qui ci si diverte, vi racconteremo strategie che potrete adottare anche voi a casa.

5° Incontro: L’impatto emotivo per studenti, genitori e docenti

Emozioni, emozioni, emozioni, le nostre, quelle dei ragazzi, eh si anche gli insegnati sono umani ed hanno emozioni e se ci sintonizziamo con loro, diventa tutto più semplice per tutti quanti.

Vi aspettiamo al corso online organizzato con redooc.com. Se siete curiosi, qui potete vedere il webinar di presentazione del corso “Introduzione ai DSA per genitori: come posso aiutare mio figlio?”

Io, Angelica e redooc.com vi aspettiamo a partire dal 6 ottobre alle ore 21.00.

A presto,

Valentina Secchi (tecnico dell’apprendimento)