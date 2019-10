Insegna a tuo figlio a rispettare la famiglia, solo così rispetterà il mondo

editato in: da

Essere genitori oggi, è una grande responsabilità. La tendenza a dare sempre più indipendenza ai proprio figli può diventare pericolosa, soprattutto se si trasforma in mancanza di orientamento.

La figura dei genitori, per il bambino deve essere un punto fermo nella crescita, così come quelle dei nonni: se gli uomini del domani, non impareranno a rispettare i ruoli, in futuro saranno arroganti, egoisti e solitari.

Nessun genitore vuole che suo figlio cresca senza rispettare gli altri e il mondo che lo circonda, per questo è importante stabilire delle regole e un equilibrio nelle relazioni familiari.

In questo senso, non solo i genitori, ma anche i nonni diventano figure fondamentali per la crescita dei ragazzi e per l’equilibrio nella relazioni sociali a venire.

L’infanzia e l’adolescenza sono le fasi più importanti per lo sviluppo della personalità del bambino. È compito dei membri della famiglia, indirizzare gli uomini del domani attraverso l’imposizione di regole che prevedono l’ascolto e la gentilezza nei confronti degli altri.

Il rispetto è alla base di una relazione sana con i propri figli, se impareranno il confronto e l’equilibrio con voi, riusciranno a non avere problemi con nessuno nella vita. Anche la relazione con i nonni in questo caso è fondamentale per la crescita. I nonni, così come i genitori, non dovrebbero viziare i bambini e dovrebbero imparare a dire NO.

Essere troppo permissivi infatti, e soddisfare tutte le richieste da parte dei più piccoli, potrebbe diventare disastroso per il futuro.

È importante che figli e nipoti capiscano che la vita non regala nulla, che gli capiterà di ricevere dei no e che quindi se vogliono qualcosa, dovranno imparare a conquistarla.

Dire no così come dire sempre sì non va bene. Piuttosto insegnate ai vostri figli l’esempio mostrando concretamente quali possono essere le conseguenze delle loro azioni.

Ricordatevi sempre che per i vostri bambini siete un punto di riferimento: per crescere una persona rispettosa, umile e saggia, dovete essere voi stessi un modello da seguire.

Noi donne, siamo responsabili degli uomini del domani, non soltanto dal punto di vista economico ma soprattutto di chi loro saranno un giorno nella società. E se li cresceremo con amore, saremo fieri di loro, un giorno.