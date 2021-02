editato in: da

Imparare l’inglese con gli strumenti compensativi

L’apprendimento della lingua inglese è un requisito fondamentale. Tuttavia, gli studenti con DSA incontrano spesso difficoltà dovute alla grammatica e alla fonetica. Quali sono gli strumenti compensativi che possono aiutare gli studenti con DSA?

L’importanza dell’apprendimento della lingua inglese

La conoscenza della lingua inglese è, ad oggi, un requisito fondamentale poiché consente di ampliare le conoscenze e le opportunità. La capacità di leggere, tradurre e interpretare la lingua inglese consente infatti di migliorare la propria preparazione oltre a permettere di relazionarsi con persone e realtà straniere. Inoltre, come spiegato dalla professoressa Micaela Antognini, fondatrice di una scuola di lingue, i bambini che sin dall’infanzia si avvicinano all’inglese grazie al gioco, presentano dei vantaggi nel processo di inserimento scolastico. Per questo motivo, l’insegnamento della lingua inglese è molto importante, fin dai primi anni di scuola e in tutto il percorso scolastico.

Le difficoltà degli studenti con DSA

Oltre all’apprendimento delle regole di base e della grammatica inglese, la scuola, in particolare a partire dalla scuola secondaria di primo grado, sviluppa anche le competenze legate alla comprensione del testo e dell’ascolto e la produzione di elaborati orali e scritti. Tuttavia, gli studenti con DSA affrontano diverse difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere: la differenza nella pronuncia e nei suoni delle parole e le molteplici regole di grammatica rendono più ostico per loro l’utilizzo dell’inglese, tanto scritto quanto orale.

Gli strumenti compensativi

Vi sono quindi diversi strumenti a supporto degli studenti con DSA nell’apprendimento della lingua inglese e delle competenze di comprensione e produzione.

Tra gli strumenti compensativi, i video permettono di apprendere le regole di grammatica e le nozioni tramite immagini, facilitando i collegamenti. L’associazione delle immagini alle parole permette infatti di associare un oggetto ad un concetto astratto. Inoltre, grazie all’ascolto dei video e degli strumenti di sintesi vocale (text to speech), gli studenti possono apprendere la giusta pronuncia e i suoni della lingua inglese.

La piattaforma di didattica digitale redooc.com ha sviluppato, oltre alla sezione dedicata all’inglese per la scuola Primaria, anche una sezione dedicata all’inglese per la Scuola Secondaria di Primo Grado per l’apprendimento della grammatica, delle english skills (listening, reading, writing e speaking) e della letteratura inglese. Le lezioni, tutte corredate dal Text To Speech, sono ricche di video e immagini con le principali regole di grammatica, schede ed esercizi interattivi spiegati per imparare e migliorare l’inglese attraverso il gioco.