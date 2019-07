Il passeggino elettrico che cambierà la vita ai genitori

editato in: da

CYBEX ha introdotto sul mercato un passeggino elettrico dalla tecnologia rivoluzionaria che cambierà la vita dei genitori, in meglio.

Si chiama CYBEX e-PRIAM e combina design e funzionalità intelligenti con il comfort di una e-bike. È stato studiato per affrontare senza sforzo salite e discese ma anche terreni sterrati e accidentati. I sensori presenti nel manubrio monitorano lo sforzo di spinta e trazione, mentre un algoritmo intelligente guida i motori integrati nel telaio per aggiungere supporto quando richiesto, dando ai genitori una mano nel momento in cui ne hanno più bisogno.

Supporto in salita e discesa

Quando i genitori viaggiano in salita i sensori del manubrio rilevano la pressione di spinta e l’algoritmo aggiunge il supporto di conseguenza. Il risultato è che i genitori percepiranno come se stessero camminando su una strada pianeggiante. Quando si percorre una discesa, i sensori rilevano la pressione sul manubrio e viene aggiunto il supporto per rallentare la discesa del passeggino.

Supporto su terreni accidentati

Il sistema intelligente di cui è dotato l’e-PRIAM aiuta i genitori a spingere il passeggino su ciottoli, sabbia, strade di campagna, fango, neve o ghiaia, in modo che sembrerà ai genitori di passeggiare su marciapiedi lisci.

Si può scegliere quando utilizzare queste funzioni premendo un pulsante di accensione sull’asse posteriore. Con il suo sistema di viaggio 4 in 1, il telaio può ospitare la seduta standard, la navicella LUX oppure LITE e un seggiolino auto per bambini.

Il passeggino è alimentato a batteria con una durata tra circa 8-45 km in base al carico e alle condizioni. La batteria può essere ricaricata in sei ore tramite una presa di corrente. Un indicatore di batteria con cinque LED nell’asse posteriore indica l’energia rimanente.

Il prezzo consigliato varia da 1.200 a 2.200 euro, a seconda degli accessori inclusi.