I tuoi figli non amano l’inglese? Usa le guide per i genitori

Aiuta i tuoi figli nello studio dell’inglese con le guide #Mammacheconta di redooc.com! La sezione “genitori” della piattaforma offre suggerimenti e consigli pratici per avvicinare i tuoi figli alla lingua straniera.

Per i più giovani la conoscenza della lingua inglese non rappresenta più un surplus, ma una competenza di base, necessaria in ogni contesto. Tuttavia, per quanto si tratti di un apprendimento obbligato, come genitore puoi renderlo quanto più stimolante e piacevole possibile.

Eccezioni ortografiche, paradigmi irregolari e lo spauracchio dei phrasal verbs, infatti, rischiano di trasformare lo studio dell’inglese in un esercizio meccanico, noioso e piatto. È allora che canzoni, giochi e serie tv possono venire in tuo aiuto! Perché l’inglese non serve solo se viaggiate all’estero. Mostra ai tuoi figli come una buona conoscenza della lingua inglese apporti benefici nella vita di tutti i giorni e non soltanto una volta varcati i confini italiani, o di fronte a un turista in vacanza in Italia. Ed è importante iniziare a familiarizzare con la lingua straniera fin da piccoli, come suggerisce anche Micaela Antognini, fondatrice di una scuola di formazione linguistica di Milano.

Non sottovalutare l’efficacia del tuo ruolo di genitore e corri ai ripari. La soluzione? Le guide #Mammacheconta di Redooc, pratici consigli applicabili nella vita di tutti i giorni per mitigare questa avversione nei confronti dello studio dell’inglese.

A chi non piacciono le serie tv?

I tuoi figli percepiscono l’inglese come una “lingua altra” distante dal quotidiano e dall’italiano? Invitali a riflettere sui loro cartoni animati, film e serie tv preferite: in caso fossero doppiati dall’inglese, come sarebbe vederli in lingua originale?

E quella famosa canzone che tanto amano e che è diventata il tormentone dell’estate? Leggete insieme il testo e le parole di cui è composta. Perché non la cantate assieme? Il karaoke è uno dei migliori esercizi per imparare nuovi vocaboli e migliorare la pronuncia. Nel Profilo Genitore trovi la guida piena di questi e altri consigli per aiutare i tuoi figli nello studio dell’inglese! La sezione è completa anche di guide dedicate alla matematica e all’italiano.

L’inglese di Redooc per tutti gli stili di apprendimento

Segui i molteplici spunti offerti dalle guide #mammacheconta e incentiva i tuoi figli a un approccio non convenzionale e creativo allo studio. Redooc aiuta gli studenti e le studentesse in difficoltà con l‘inglese grazie a esercizi interattivi spiegati e videolezioni che combinano storie ed esempi concreti, attraverso un linguaggio semplice e informale.

Prova con i tuoi figli le lezioni di inglese su Redooc: grammatica e letteratura per i bambini e le bambine della Scuola Primaria; prove di ascolto, lettura, scrittura e conversazione per gli studenti della Scuola Secondaria.

Ad accompagnare ciascun post la relativa audio lettura in forma di video o con l’ausilio del Text to Speech. Questo strumento agevola anche gli studenti e le studentesse con difficoltà di lettura, come la possibilità di scegliere il tipo di carattere con cui leggere le lezioni e i relativi testi. La piattaforma redooc.com offre infatti la possibilità di personalizzare il font per aumentare l’accessibilità anche per gli alunni e le alunne con DSA.

Segui i consigli della guida e divertiti insieme ai tuoi figli con i quiz di Redooc per farli innamorare fin da piccoli dell’inglese!