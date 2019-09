I nomi femminili più originali per la tua bimba

editato in: da

Quali sono i nomi femminili più particolari e originali per una bambina? Quando scoprono di aspettare un figlio i futuri genitori iniziano a pensare al nome che gli daranno. Le opzioni fra cui scegliere sono tantissime, soprattutto quando si tratta di femmine. Esistono infatti diversi nomi femminili belli e particolari, che hanno un significato profondo, sia italiani che stranieri, ma anche antichi e composti. Scopriamo insieme una lista completa e qualche curiosità per non sbagliare.

Nomi femminili particolari: i più belli italiani

Qual è il nome femminile giusto per mia figlia? Rispondere a questa domanda non è semplice, soprattutto se siete a caccia di nomi particolari e originali. I più gettonai sono senza dubbio quelli che hanno un significato particolare e che vengono scelti da tantissime mamme italiane. In cima alla classifica troviamo Beatrice che significa “colei che porta felicità e gioia”, troviamo poi Sofia, ossia “colei che è sapiente e ama la scienza”, e Ginevra, “elfo splendente e spirito bianco”. Fra i nomi femminili più belli si colloca anche Eva, “colei che dà la vita”, Vittoria, “colei che vince”, Nicole ed Emma, “valorosa e lavoratrice”.

Volete che la vostra bambina sia una donna libera? Allora scegliete il nome Carlotta, la versione italiana di Charlotte, il nome voluto da Kate Middleton e William di Inghilterra per la loro secondogenita. Fra i nomi femminili più apprezzati negli ultimi anni c’è poi Matilde, che significa “guerriera valorosa”.

Nomi femminili particolari: i più originali e strani

Sono tanti i genitori che vogliono scegliere per la propria bambina un nome che sia originale e molto particolare. Per farlo si può prendere spunto dai vip, ma anche da serie tv, film preferiti, emozioni e luoghi esotici che ricordano qualcosa di importante. Ad esempio Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di chiamare la figlia Chanel in onore di Cocò Chanel usando il cognome della nota stilista francese. Elenoire Casalegno ha invece optato per Swami, nome di origine indiana che significa “venerazione e amore”. Se vi piace Aurora, ma vi sembra troppo inflazionato, potete puntare sulla variante Aura, che vuol dire “luminosa e splendente”. Alessia Marcuzzi ha invece puntato su Mia, dando un nome semplice, ma originale alla figlia nata dall’amore per Francesco Facchinetti.

Vi segnaliamo inoltre Azzurra, nome che deriva dal persiano e significa “che il il colore di un cielo sereno”, Maya, ossia “nutrice e creatrice”, e Luna, con la variante Selene. Molti apprezzano pure Cloe, che deriva dal greco Chloe che vuol dire “erba verde e tenera”, ed Elettra, ossia “bionda come l’ambra splendente”. Fra i nomi femminili antichi i più belli sono Mirea, che vuol dire “da ammirare” e ha origine latina, e Maica. Infine troviamo Deva, nome scelto da Monica Bellucci per la primogenita, Diamante, e Senara, un nome molto particolare che deriva dall’antico mito della sirena, presente nelle variazioni Elena o Eleonora.

Nomi femminili particolari: ispirati ai fiori

Se sognate per la vostra bambina un nome particolare e originale potete lasciarvi ispirare dai fiori. Eleganti, dolci e molti femminili, i nomi ispirati ai fiori sono particolarmente gettonati. Respirate il loro profumo, ammirate i colori e lasciatevi trasportare dalle emozioni trovando il fiore che si adatta di più alla neonata. Il più bello e classico rimane Rosa, sofisticato e chic, non passa mai di moda. Semplice eppure molto efficace anche Margherita, così come Viola o la sua variante Violante. Fra i nomi femminili più romantici infine troviamo Iris.

Nomi femminili particolari: i più eleganti, classici e antichi

Per trovare il nome femminile giusto per la vostra bambina potete anche fare riferimento ai classici, dove ci sono moltissimi spunti. Fra i nomi più sobri ed eleganti c’è senza dubbio Sofia, seguita da Vittoria, Sveva, Valentina e Livia. Se preferite un nome straniero puntate su Daphne (o Dafne in italiano), Diana o Amelie.

Nomi femminili particolari: corti o biblici

Molte mamme scelgono per le bambine anche nomi biblici oppure corti, sempre originali e rari, con splendidi significati. Vi consigliamo Ada, Eva e Lia, come pure Irma, Anna e Pia. Uno spunto arriva dal Nuovo e dal Vecchio Testamento, con nomi tradizionali (ma originali) come Rebecca, che vuol dire “legame o laccio”, Maryam, variante ebraica di Maria, la Vergine e madre di Gesù. Arriva dal passato pure Rachele, che vuol dire pecorella, seguita da Sarah, moglie di Abramo che significa “principessa”.