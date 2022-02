Giochi, poesie e ricette di Carnevale

Scopri tanti giochi, poesie, ricette e lavoretti di Carnevale per divertirti con i tuoi figli, che possono sfruttare a pieno le proprie potenzialità.

I tuoi figli hanno già deciso che costume indossare per la festa in maschera di Carnevale? Hai fatto rifornimento di coriandoli e stelle filanti? Per entrare ancora di più nell’atmosfera di questa festa puoi suggerire loro qualche lavoretto a tema e, perché no, anche una bella ricetta da sperimentare insieme.

Se sei in cerca di idee, dai un’occhiata ai contenuti di redooc.com dedicati al Carnevale: troverai giochi e maschere da scaricare e stampare, schede da colorare, poesie, ricette e anche una lezione in inglese per imparare i principali vocaboli.

Memory, domino, puzzle e maschere di Carnevale

Una sfida a memory o a domino può essere ancora più divertente se sulle tessere ci sono le maschere di Carnevale e alcuni dei più comuni travestimenti: da Arlecchino al pirata, da Zorro al pagliaccio, li puoi scegliere anche come avatar per personalizzare il profilo nel periodo di Carnevale. E ci sono anche tanti puzzle e maschere da ritagliare e colorare: Batman, il gatto, la farfalla insieme alle maschere tradizionali di Arlecchino, Pulcinella e Colombina.

Non resta che scegliere quella che si preferisce e divertirsi con i giochi di Carnevale.

Poesie e filastrocche per l’Infanzia e la Primaria

E che ne dici di una bella poesia per vivere ancora di più l’allegria di questa festa? Gianni Rodari le ha dedicato diverse filastrocche, adatte ai bambini e alle bambine della Scuola dell’Infanzia e della Primaria. Da Carnevale in filastrocca al Vestito di Arlecchino, fino ai “coriandoli di Carnevale, bombe di carta che non fan male!”.

Le poesie di Carnevale sono tante: leggerle e impararle a memoria sarà un bel passatempo per i tuoi figli.

Le ricette di Carnevale

Maschere, scherzi, coriandoli sono alcuni dei simboli del Carnevale, ma come non parlare dei dolci tipici che rendono questa festa la più golosa dell’anno? Ci sono le chiacchiere, chiamate con nomi diversi a seconda della regione in cui ci si trova, ma sempre buonissime; i tortelli, le frittelle, i krapfen e chi più ne ha più ne metta.

Vuoi saperne di più sui dolci tradizionali di Carnevale delle diverse zone dell’Italia? Su Redooc.com trovi tante curiosità e due ricette per metterti alla prova in cucina! Segui le istruzioni e potrai gustare delle ottime merende in compagnia!

Il Carnevale in lingua inglese

Come ogni festa, anche il Carnevale ha dei vocaboli particolari associati: costume, maschera, parata… Può essere quindi un’occasione per imparare un po’ di Inglese divertendosi.

Scarica il glossario di Carnevale e vivi l’atmosfera della festa anche in inglese.

Giochi in italiano e in inglese, lavori manuali, poesie e ricette sono attività che stimolano la creatività e hanno un grande potere inclusivo anche per i bambini e le bambine con DSA, che possono così sfogare la fantasia e sfruttare a pieno le proprie potenzialità.