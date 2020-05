Giochi interattivi e di carta per i più piccoli

editato in: da

Le scuole dell’infanzia sono chiuse per l’emergenza Coronavirus e molti genitori cercano materiali didattici da proporre ai propri bambini per riempire le giornate a casa in modo non solo divertente e stimolante, ma anche utile per iniziare a imparare le basi di numeri e lettere e prepararsi alla scuola Primaria.

Per aiutare bambine e bambini ad imparare numeri, forme, misure e lettere, sono utili non solo giochi interattivi ma anche giochi tradizionali, anche di carta. Per questo abbiamo messo online su redooc.com, completamente gratuite, le prime lezioni per la scuola dell’Infanzia con giochi di carta da scaricare e quiz interattivi e tante idee per imparare giocando.

Sono lezioni ricche di immagini, brevi cartoni e video, schede da scaricare e stampare ed esercizi interattivi per mettersi alla prova in modo coinvolgente. Così bambine e bambini potranno imparare numeri e lettere, ma anche a orientarsi tra destra e sinistra, sopra e sotto, davanti e dietro, dentro e fuori; potranno giocare con le figure e con le forme e imparare a misurare la lunghezza.

Ci sono molti suggerimenti per giochi insieme. Potete costruire una linea dei numeri su cui camminare avanti e indietro, usare il dado e le carte, colorare e ritagliare e realizzare semplici lavoretti, recitare insieme delle simpatiche filastrocche: insomma c’è tutto quello che serve per dare libero sfogo alla fantasia!

Una lezione è dedicata ai numeri in inglese: ci sono due video in inglese e tante domande interattive in inglese, in 3 livelli di difficoltà crescente.

Video in inglese: i numeri sono importanti

La piattaforma segue le logiche della gamification, quindi più domande vengono risolte correttamente, più punti si accumulano, i giocatori entrano in classifica, protetti dal loro nickname e dall’avatar, scelti tra tantissimi a disposizione, poi ci sono i livelli di gioco e i diplomi personalizzati da scaricare.

La sezione dedicata alla scuola dell’infanzia è gratuita: basta la semplice registrazione per avere a disposizione tanti spunti per non far annoiare bambine e bambini.

È importante occupare al meglio il tempo dei bimbi costretti a casa. Le attività creative li aiutano a colmare almeno in parte il vuoto lasciato dall’asilo, dallo sport, dai giochi con gli amici. E redooc.com aiuta a costruire una nuova routine giornaliera unendo la tecnologia, la carta e anche qualche suggerimento di attività da fare in movimento.

Buon divertimento!