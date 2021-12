Giochi, canzoni e lavoretti di Natale 

Preparati al Natale con i tanti materiali didattici in italiano e in inglese: giochi di società, canzoni, ricette, lavoretti e tanto altro per entrare nella magia del Natale.

Il Natale si avvicina e per i nostri bimbi è tempo di lavoretti e attività che li aiutino a gustare l’atmosfera speciale del periodo. Per questo la piattaforma di didattica digitale redooc.com ha messo a disposizione dei suoi utenti un’intera sezione di giochi dedicati al Natale. Tombola, memory, domino, puzzle, ma anche canzoni, ricette, calendari dell’avvento, biglietti di auguri e molto altro. Si tratta di materiali gratuiti che genitori e insegnanti possono utilizzare per prepararsi al Natale nel modo migliore.

Sono tutte attività che stimolano la creatività, una qualità importante che va promossa fin da piccoli. Imparare giocando e divertendosi non è impossibile, anzi! Giocare è la modalità di apprendimento più naturale per i bambini e le bambine e ha un grande potere inclusivo anche per gli alunni con DSA, che possono dare libero sfogo alla propria fantasia e sfruttare a pieno le proprie potenzialità.

Un Natale a tempo di musica

Bastano poche note per essere subito immersi nel clima natalizio, tra la neve che imbianca i paesaggi e gli alberi di Natale decorati con mille luci. Su redooc.com trovi alcune delle più famose canzoni di Natale da ascoltare e cantare davanti ad amici e parenti. Oltre al video musicale, c’è anche il testo da scaricare per imparare a memoria le parole e fare un figurone! Divertiti con le canzoni in italiano e, se vuoi, sfrutta l’occasione per imparare meglio l’inglese.

Natale in cucina

Anche dilettarsi tra i fornelli è un ottimo modo per prepararsi al Natale. Cucinare un bel dolce natalizio seguendo una ricetta è un’attività divertente per i nostri bimbi e nello stesso tempo è un passatempo educativo. Una ricetta contiene infatti delle indicazioni da seguire che vanno decifrate correttamente e messe in pratica. Ed è anche un’occasione per ripassare un po’ di matematica per usare la giusta quantità di ciascun ingrediente. Mentre cucini, puoi anche approfittarne per scoprire qualche curiosità in più sulle origini del Panettone e del Pandoro, i due dolci di Natale per eccellenza.

Tanti giochi per i cenoni e i pranzi delle feste

Cantare, cucinare, ma soprattutto giocare! Le feste natalizie sono il momento perfetto per divertirsi in compagnia con tanti giochi di società: il memory, il domino, i puzzle e che dire di una bella tombola nell’attesa della mezzanotte per festeggiare il Capodanno? Trovi tutto l’occorrente nella lezione di redooc.com dedicata ai giochi di Natale, con cui puoi rallegrare le tue vacanze fino all’Epifania.

Ma non finisce qui! Trovi anche diversi calendari dell’avvento per fare il conto alla rovescia fino al 25 dicembre e tante proposte di lavoretti manuali: la letterina per Babbo Natale da scrivere e spedire in Lapponia e dei bei biglietti di auguri da colorare e personalizzare per augurare un Natale speciale alle persone a cui vuoi bene.

Cosa aspetti? Vivi la magia del Natale giocando!