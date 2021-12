Giochi, calendari dell’avvento e canzoni in Inglese dedicati al Natale

It’s Christmas Time! Sei pronto a festeggiare il Natale a ritmo di Jingle Bells e White Christmas? Scopri canzoni, calendari dell’avvento e tanti altri contenuti di Natale in Inglese!

Dicembre è arrivato, il Natale si avvicina e con lui anche tanti giochi e attività tipici della tradizione: canzoni e calendari dell’avvento ne sono solo un esempio. La piattaforma di didattica redooc.com ha realizzato delle lezioni interamente in inglese dedicate alle feste e al Natale per bambini e bambine della Scuola Primaria e per i ragazzi e le ragazze della Scuola Media.

I calendari dell’avvento in Inglese



Il calendario dell’avvento è una tradizione che accompagna i più piccoli per tutto il mese di Dicembre, fino al 25 Dicembre. Per fare il conto alla rovescia fino al giorno di Natale, redooc.com ha realizzato due versioni del calendario dell’avvento in Inglese.

Sulla piattaforma troverai il calendario dell’avvento con i simboli della tradizione: ogni giorno i bambini e le bambine dovranno tradurre in inglese il simbolo del giorno. Nella lezione, potrai scaricare la versione a colori oppure la versione in bianco e nero da colorare e personalizzare durante il periodo dell’avvento!

Nelle lezioni redooc.com in inglese è inoltre disponibile da scaricare il calendario dell’avvento con i numeri da tradurre giorno per giorno fino al 25 Dicembre! Potrai scaricare e stampare la scheda del calendario dell’avvento con i numeri e appenderlo in cucina oppure in classe per insegnare anche ai più piccoli come contare in inglese!

Il glossario di Natale in Inglese

Con il glossario di Natale anche i più piccoli potranno imparare come tradurre in inglese i simboli delle feste. Su redooc.com trovi il glossario da scaricare e utilizzare in classe o in casa con i tuoi figli.

Inoltre, troverai giochi e attività del periodo Natalizio: divertiti con la scheda del film “A Christmas Carol” oppure prova a imparare la canzone della tradizione anglosassone “We Three Kings” da recitare il giorno dell’Epifania.

Potrai poi mettere alla prova quello che hai imparato con i tuoi figli con gli esercizi interattivi: scopri e completa i tre livelli di esercizi per guadagnare punti con cui potrai acquistare tantissimi avatar di Natale per personalizzare il tuo profilo.

Le canzoni inglesi di Natale

Nel periodo di Natale non possono mancare le canzoni: Jingle Bells, White Christmas, Last Christmas… sono solo alcune delle canzoni più conosciute.

Su redooc.com troverai una lezione interamente dedicata alle canzoni di Natale da insegnare ai più piccoli. Per ogni canzone, troverai il video della canzone accompagnato dal testo che potrai scaricare e stampare.

Inoltre, grazie al Text to Speech e ai video, tutti i bambini e le bambine potranno imparare il testo della canzone. La sintesi vocale, infatti, non solo permette agli studenti con DSA di accedere più facilmente al testo, ma consente a tutti di ascoltare e imparare la pronuncia corretta dei termini inglesi.

Scopri tutte le lezioni di Inglese dedicate al Natale e non perderti tutti i contenuti gratuiti dedicati alle feste: giochi, calendari dell’avvento, avatar, bigliettini d’auguri, ricette… e molto altro!