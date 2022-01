La gravidanza è sicuramente una delle gioie più grandi per una donna e, in generale, nella vita di coppia. L’attesa di un figlio riempie il cuore di felicità e gioia e fa venir voglia di gridarlo al mondo intero. Ma come dirlo in modo originale a parenti e ed amici? Scopri di seguito le frasi per annunciare una gravidanza e i modi più belli ed originali per dare la bella notizia ai propri cari.

Come annunciare la gravidanza in modo originale

Ora che hai scoperto di essere in dolce attesa ti starai domandando come dirlo alle persone più care e soprattutto quando dare la lieta notizia. La scelta ovviamente è puramente personale. Infatti molte donne scelgono, per scaramanzia, di annunciare l’arrivo di un bebè solamente dopo che sono passati i classici tre mesi iniziali.

Tuttavia, molte coppie decidono di confidare la lieta novella, almeno alle persone più care, appena appresa la notizia. In qualunque caso, data la notizia delicata e molto personale, è importante non lasciarsi condizionare dalle aspettative degli altri, ma decidere liberamente, assieme al proprio compagno, a chi e quando dirlo. Una volta deciso, bisognerà pensare al come! Vediamo qualche idea carina assieme a delle frasi originali per fare l’annuncio di una gravidanza.

Frasi per annunciare una gravidanza al proprio compagno

Ci sono coppie che attendono i risultati del test di gravidanza insieme, aspettando intrepidamente il risultato, ma ci sono anche mamme che lo scoprono di farlo da sole o lo scoprono per caso o decidono di farlo per conto proprio semplicemente per non dare false speranze al proprio amato. Nei casi come questi, come dire al proprio compagno che si è in dolce attesa?

Ecco alcune frasi che potresti usare per dare al tuo compagno la lieta notizia, in alternativa al più classico “Tesoro, sono incinta!”:

“Dobbiamo riposarci ora, finché possiamo, perché tra nove mesi non sarà più possibile. Avremo un piccolino a cui pensare!“

“Credo che dovrò rinunciare al sushi, all’alcool e al caffè per nove mesi.“

“Mi sono sempre chiesta come cosa si provasse ad essere incinta: ora lo so!“

“Tesoro, mi sa che da ora in poi dovrò mangiare per due!“

Per coloro che vogliono rendere speciale l’annuncio dell’inizio di questo emozionante capitolo di coppia esistono tante idee tenere per l’occasione. In qualunque modo e in qualunque luogo darai la notizia al futuro papà, l’importante è che sia un momento speciale per entrambi, da ricordare per il resto della vostra vita.

Può essere durante una romantica cena per due a casa vostra oppure nel vostro ristorante preferito, ma anche in un luogo che abbia un significato speciale per voi. Ci sono tanti modi fra cui scegliere per dare l’annuncio:

Una scatola da regalare al proprio partner con all’interno il test di gravidanza positivo:

Un album fotografico dove mettere insieme le vostre foto insieme, i momenti più belli della vostra storia d’amore , le foto dei viaggi e dei momenti speciali, sull’ultima pagina dell’album potresti inserire la foto che sveli al tuo lui la novità: del test di gravidanza, della prima ecografia o un’immagine che richiami l’attesa di un neonato , come un ciucciotto o un paio di scarpine per neonati;

dove mettere insieme le vostre foto insieme, i momenti più belli della vostra , le foto dei viaggi e dei momenti speciali, sull’ultima pagina dell’album potresti inserire la foto che sveli al tuo lui la novità: del test di gravidanza, della o un’immagine che richiami l’attesa di un , come un ciucciotto o un paio di scarpine per neonati; Un dolce , da servire dopo una romantica cena al lume di candela, da presentare al proprio lui con scritto sopra: “Diventerai papà!”; “Al miglior papà” oppure “Sto arrivando”;

, da servire dopo una romantica cena al lume di candela, da presentare al proprio lui con scritto sopra: “Diventerai papà!”; “Al miglior papà” oppure “Sto arrivando”; Una cartolina scritta come se fosse da parte del futuro nascituro che dica qualcosa come “Caro papà, non vedo l’ora di incontrarti tra nove mesi!” e firmando il biglietto con “Tuo figlio”.

Se possedete un animaletto domestico potresti prendere in considerazione l’idea che sia proprio il vostro amico a quattro zampe a dare la lieta notizia al futuro papà. Prova, ad esempio, a legare una targhetta attorno al collo del vostro pet che annunci la bella notizia.

Se invece avete già dei figli potresti fare in modo che siano proprio i piccoli di casa a far sapere al papà che a breve arriverà un altro fratellino o una sorellina.

Frasi per annunciare una gravidanza ai nonni

I futuri nonni probabilmente saranno fra i primi a cui vorrete dare la bella notizia che annuncia l’arrivo di un bebè! È possibile farlo in maniera simpatica oppure optare per un annuncio emozionante. Ecco le frasi migliori da dire ai propri genitori per informarli che molto presto diventeranno nonni:

“Mamma e papà, voi due avete proprio l’aspetto giusto per diventare nonni!“

“Tenetevi liberi, fra qualche mese diventerete babysitter a tempo indeterminato.“

“Vi consigliamo di iniziare ad allenarvi perché tra un po’ dovrete correre dietro ad una piccola peste.“

“Speriamo vi sentiate abbastanza vecchi per fare i nonni!“

“Mamma, papà, è arrivata l’ora di rendere la vostra casa adatta per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia.“

Le coppie più creative potrebbero pensare di fare un annuncio in modo tenero, magari regalando ai propri genitori delle scatoline con all’interno la foto della prima ecografia, delle scarpette da neonato o dei ciucciotti.

Frasi per annunciare una gravidanza a tutta la famiglia

Anche annunciare l’arrivo di un bambino a tutta la famiglia può essere un momento intimo ed emozionante. Potresti invitare tutti per un bel pranzo o una cena di famiglia, in modo da informare tutti durante il pasto. Ecco le frasi per annunciare una gravidanza che potresti dire per dare la notizia:

“Io non ho niente da dirvi, ma il nostro bambino vorrebbe comunicarvi che sono incinta!“

“Sapete, nell’ultimo periodo ho sofferto spesso di nausea e mi sentivo piuttosto stanca. A quanto pare presto avremo un nuovo componente in famiglia!“

“Abbiamo smesso di fare tentativi per avere un bambino: ci siamo riusciti!“

“Il nostro albero genealogico sta per crescere ancora di più!“

In alternativa, potresti aggiungere un posto in più a tavola e, quando i commensali se ne saranno accorti, annunciare a tutti che tra qualche mese arriverà un nuovo membro in famiglia!

Un modo molto particolare per far sapere a tutti che presto avrete un bambino è annunciarlo durante il momento del caffè. Basterà personalizzare con un pennarello indelebile il fondo delle tazzine con un messaggio ad hoc pensato appositamente per ogni membro della famiglia come: “Diventerai nonna”; “diventerai zia”, ecc.

Dovrai prestare attenzione a distribuire correttamente le tazzine e facendo in modo che nessuno si accorga del “tranello”. I membri della tua famiglia apprenderanno della futura nascita una volta che avranno svuotato la tazzina e la notizia verrà accolta sicuramente con gioia e stupore. Chissà chi se ne accorgerà per primo!

Idee e frasi per annunciare una gravidanza sui social

Le giovani coppie potrebbero pensare di dirlo ai propri amici e conoscenti usando i social network! Basterà scattare una foto che lasci intendere la notizia, come ad esempio:

La classica foto della propria pancia circondata da un fiocco rosa o azzurro;

o azzurro; Una simpatica foto con una lavagnetta con la data presunta del parto e una freccia che indichi la pancia;

e una freccia che indichi la pancia; Una divertente foto della propria pancia con sopra la scritta “Qui dentro c’è un bebè”;

Un’immagine inconfondibile che faccia capire a tutti che presto arriverà un nuovo membro in famiglia: delle scarpine da neonato, un ciucciotto oppure, perché no, la foto del test di gravidanza o della prima ecografia.

I più creativi potrebbero optare per una foto di coppia, con due pance a confronto dei futuri genitori: su quella della mamma ci sarà la scritta “bebè” mentre su quella del papà ci sarà scritto “birra”.

Ovviamente, la foto dovrà essere accompagnata da una didascalia ad hoc. Ecco le frasi più popolari per annunciare una gravidanza agli amici sui social o via messaggio:

“Questo sarà l’anno in cui farò nascere un piccolo essere umano, ma non riesco ancora a mantenere in vita le mie piante!“

“Vorremmo condividere con tutti voi la nostra gioia e il nostro amore. Siamo stati benedetti con l’arrivo di un bebè.“

“La famiglia si allarga!“

“Anche nella nostra famiglia è arrivata la cicogna.“

Oppure è possibile usare una citazione, come ad esempio quella di Gabriela Mistral che disse: “Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore”.

È possibile anche optare per frasi simpatiche per annunciare una gravidanza. Ad esempio, un’idea originale potrebbe essere scattarsi una foto vicino al forno casalingo aperto con all’interno del cibo e scrivere come didascalia “La pagnotta è nel forno”. Coloro che hanno già dei figli possono usare frasi per annunciare una gravidanza come: “Secondo round!” (per l’arrivo di un secondogenito), “L’impero è in espansione” oppure “Il clan si allarga!”.

Se annunci il lieto evento sui social, oltre a scegliere fra le più belle frasi per annunciare una gravidanza, ricorda di inserire anche i tag dedicati a questa meravigliosa notizia, in modo che anche altre future mamme possano gioire con te! Gli hashtag più popolari, che raccolgono le meravigliose e dolci foto che racchiudono tutte le emozioni e la felicità che accompagnano questo bellissimo momento, sono: #pregnancyannouncemente, #babyannouncement, #expecting oppure #expectingbaby.