Mariano Di Vaio, la moglie incinta del terzo figlio

Mariano Di Vaio sta per diventare papà per la terza volta. Sua moglie Eleonora Brunacci è incinta. L'influencer ha dato il lieto annuncio su Instagram commentando: "Sta per arrivare un altro pasticcino. Ho sempre sognato di avere una grande famiglia". Di Vaio ha già altri due maschietti. Si tratta del terzo figlio in tre anni. La Brunacci a sua volta ha commentato sul suo profilo social: "Non c'è 2 senza 3". In molti gli amici vip che hanno fatto le congratulazioni alla coppia, dalla Gregoraci a Melita Toniolo