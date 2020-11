Non solo giochi: regala ai tuoi bambini dei doni emotivi

In una società come quella odierna, dove il consumismo regna sovrano, possiamo scegliere di andare contro corrente. Invece di riempire i nostri bambini di giocattoli e strumenti tecnologici, possiamo regalare qualcosa che rimarrà nei loro cuori per la vita, ossia doni emotivi.