8 motivi per cui la mamma è la tua migliore amica

Ci accudisce e ci protegge da bambini, ci accompagna nel percorso di crescita irto di ostacoli e insicurezze e da adulti, a volte, diventa anche migliore amica. Il legame con lei è speciale, non si rompe mai definitivamente, e la fiducia, se il rapporto è buono, è davvero cieca. Perchéosì profondamente, e non è cosa da poco. Insomma, la mamma ha tutte le qualità per essere un'ottima, anzi la migliore, amica.