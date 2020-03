Figlia mia, ti lascerò andare, crescere e vivere. E io resterò qui, a un passo dietro di te

E arriverà il giorno in cui nostra figlia ci dirà che non avrà bisogno di noi, che le sue cose riuscirà a sbrigarsele da sola perché ormai non è più una bambina, ma una ragazza che si prepara a diventare donna. E quando quel giorno arriverà, la lasceremo andare.