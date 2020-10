Nuovo partner: gli errori da non commettere

Nessuna donna dovrebbe mai rinunciare all'amore, indipendentemente dall'età o dai ruoli nella vita personale e nella società. Questo è vero soprattutto quando si decide di rimettersi in gioco dopo un matrimonio fallito e con una famiglia già creata dalla precedente relazione. Se è vero che i figli, non devono essere un impedimento per un nuovo rapporto, è vero anche che i nostri bambini devono essere sempre tutelati: il loro benessere viene prima di tutto.