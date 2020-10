Bambino mio ti insegnerò la gioia dell’attesa

L'attesa, se accettata e contemplata, sa diventare una dolcissima premessa in grado di farci gustare. Certo è che ci abbiamo messo un po' a imparare come anche il tempo vada rispettato, per poter godere delle cose più belle che la vita sa darci. Ecco perché dovremmo insegnare già da adesso, ai nostri bambini, la virtù della pazienza : per permettere a loro di confrontarsi con i propri desideri prima di ottenere ciò che vogliono.