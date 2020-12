Vieni con me, bambina mia. Ti porto nel magico mondo del Natale

E così, bambina mia,. E tutto quello che voglio per te, per me e per noi, è che sia speciale. Sto cercando di trovare un modo per imprimere nei ricordi tutto quello che faremo, perché non voglio dimenticare mai il tuo stupore davanti alle prime luci di Natale o quello sguardo incuriosito alla vista di papà travestito da Babbo Natale. E allora trasformerò questo momento in una favola da raccontarti, giorno dopo giorno, arricchendola di dettagli e di particolari anno dopo anno e che saranno per sempre nostri.