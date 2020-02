Non c’è nulla di male se tuo figlio ha un amico immaginario

Mentre cuciniamo, delle risate fugaci interrompono le nostre faccende domestiche, ci voltiamo e troviamo il nostro bambino intento a giocare e a farfugliare qualcosa, come se stesse parlando con qualcuno, ma al suo fianco non c’è nessuno. Amico immaginario? Sì, ma la cosa non deve preoccuparvi e vi spieghiamo il perché.