Sono molte le cose che una futura mamma deve sapere sul parto. Sicuramente un aspetto fondamentale, è la serenità psicologica. Anche se ci sono delle difficoltà, bisogna affrontarle col massimo della calma e serenità. Emblematica è la storia di Maryse. Ricoverata in ospedale per una gravidanza gemellare difficile, è riuscita comunque a laurearsi, discutendo la tesi in clinica