Neonati e coccole: i gesti più importanti per mamma e bebè

MASSAGGIO Le coccole con il tuo bambino sono un momento sacro della giornata. Bastano piccoli gesti per allontanare stress, ansia e preoccupazioni. Molti studi scientifici hanno dimostrato che il contatto con la mamma produce tanti effetti positivi sullo sviluppo cognitivo del piccolo. Per esempio, stimola la produzione di serotonina e rallenta il battito cardiaco, stimolando benessere e senso di relax. Ecco perché non dovresti mai rinunciare anche ai più piccoli gesti d’amore. Tra quelli consigliati dai pediatri c’è il massaggio infantile, che può essere praticato dopo la prima settimana di vita. Si pensa che permetta al bambino di crescere più forte e sicuro di sé. Il famoso ginecologo francese Frédérick Leboyer è un fermo sostenitore dell’importanza del massaggio infantile. Lo riconduce alle lente contrazioni del parto, e permette al bambino di staccarsi dolcemente dalla madre, evitando bruschi traumi. Inoltre, stimola la produzione degli ormoni del relax: ossitocina, endorfine, prolattina e regola i livelli di ACTH, ormone dello stress. Insomma, il massaggio è un vero toccasana e fa rilassare mamma e bambino.