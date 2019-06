Come riconoscere le false mestruazioni in gravidanza

Le false mestruazioni possono presentarsi in diversi modi, e variare da donna a donna. Si presentano come un ciclo mestruale anomalo, ossia può capitare che il flusso sia più abbondante, o al contrario si possono manifestare delle lievi perdite di sangue. In ogni caso, a differenza del normale ciclo mestruale che dura dai 5 ai 7 giorni, le false mestruazioni durano 2-3 giorni. In genere, vengono accompagnate dai classici sintomi del ciclo mestruale