Festa della mamma: quando si festeggia?

Così come la Pasqua, anche la festa della mamma è una di quelle ricorrenze che non ha una data fissa sul calendario, ma al contrario della celebrazione pasquale è più facile calcolarne la data. Oggi vedremo quando si festeggia la festa della mamma in Italia.

Quando si festeggia la festa della mamma?

La festa della mamma è una ricorrenza civile, sebbene come molte festività tragga origine dalla sfera religiosa. Una delle teorie più accreditate sostiene che l’idea di celebrare la maternità nasca dalla volontà di valorizzare la figura materna come entità spirituale, interconfessionale, in grado di unire tutte le culture.

Nel nostro paese prese piede a metà degli anni ’50 ed inizialmente veniva celebrata l’8 maggio. Solo successivamente fu spostata alla seconda domenica dello stesso mese, come avviene attualmente.

Non in tutti i paesi, però, la mamma si festeggia in questa data, in alcune zone del mondo, tra cui i paesi dell’est Europa, in Georgia e in molti stati del Medio Oriente la ricorrenza cade nel mese di marzo.

A parte le dovute eccezioni legate a tradizioni, religioni e alla storia dei vari paesi del mondo, la festa della mamma si festeggia nei due terzi del mondo nella stessa giornata, ossia la seconda domenica di maggio, come in Italia.

In questa occasione è consuetudine, da parte dei figli, regalare qualcosa alla madre, da semplici disegni, a letterine, biglietti d’auguri e regali veri e propri. Una tradizione che è rimasta nel tempo e che rappresenta una delle poche ricorrenze comuni a varie zone del mondo.

Del resto, la figura della mamma è un vero e proprio ponte che unisce tutte le culture:

“Quella delle mamme è l’unica razza che parla la stessa lingua. Una mamma della Manciuria potrebbe conversare con una americana senza perdere nemmeno una parola”

(Will Rogers).